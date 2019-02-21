基俊偷牽慧娜早在1月被抓包！《天空之城》花絮拍下鐵證

記者吳孟庭／綜合報導

南韓夯劇《SKY Castle天空之城》誕生年輕演員情侶檔，飾演慧娜的金寶拉被偷拍，抓包和飾演雙胞胎基俊的趙炳圭私下約會畫面，新聞爆出後兩人承認本月初才開始交往，但事實上網友早在1月就發現兩人拍攝電視劇偷牽手畫面，認為當時已秘戀。

▲基俊偷牽慧娜在《天空之城》花絮拍下鐵證。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

電視台YouTube頻道「JTBC Drama」在今年1月2日釋出的幕後花絮中，播出車教授女兒從美國回來，邀集天空之城居民們來家作客，後來孩子們都上樓拿禮物，從螢幕前退場。

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這時候不知道還有鏡頭在拍幕後花絮的趙炳圭，想讓金寶拉站在身邊，便伸手拉了女方的手臂，然而抬頭意識到攝影機之後，便快速放開，假裝和另外一位男童星演員打鬧。而這個畫面預計應該是在12月就拍到，被認為當時戀情已悄悄萌芽。

▲趙炳圭和金寶拉曾一度在節目上否認戀情。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

就因為這段影片，趙炳圭與金寶拉被傳談戀愛，兩人在1月31日播出的綜藝節目《Happy Together》甚至當著大家的面解釋，「姐姐（女方比男方大1歲）因為肌肉比較沒力，一下戲就癱軟剛好倒在我這邊，我就抓住了她的手，只是花絮這樣剪，看起來好像有曖昧。」金寶拉甚至還直言被抓住手「有點不喜歡」。

▲趙炳圭和金寶拉在戀情爆出前，已在IG上公開放閃。（圖／翻攝自趙炳圭IG）

然而現在被媒體拍到私下約會畫面，鐵證如山只好認了戀情，兩人發表聲明，在節目那時還沒有交往，2月初才正式在一起。不過粉絲都認為拍攝電視劇當時可能已經有曖昧了。

有趣的是，電視劇製作單位當時製作花絮，可能為了營造慧娜與宇宙的CP感，影片後段還特別剪輯兩人被稱讚眼睛很像、很有夫妻臉的畫面，使得雙方不禁害羞笑了出來，現在看來正坐在對面的趙炳圭應該心情非常複雜。

▼《天空之城》花絮拍到兩人差點牽手。（影片來源：YouTube JTBC Drama）

▼兩人曾公開否認花絮中的戀愛說。（影片來源：YouTube KBSEntertain）