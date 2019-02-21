ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

基俊偷牽慧娜早在1月被抓包！《天空之城》花絮拍下鐵證

記者吳孟庭／綜合報導

南韓夯劇《SKY Castle天空之城》誕生年輕演員情侶檔，飾演慧娜的金寶拉被偷拍，抓包和飾演雙胞胎基俊的趙炳圭私下約會畫面，新聞爆出後兩人承認本月初才開始交往，但事實上網友早在1月就發現兩人拍攝電視劇偷牽手畫面，認為當時已秘戀。

▲基俊偷牽慧娜早在1月被抓包！《天空之城》花絮拍下鐵證。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲基俊偷牽慧娜在《天空之城》花絮拍下鐵證。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

電視台YouTube頻道「JTBC Drama」在今年1月2日釋出的幕後花絮中，播出車教授女兒從美國回來，邀集天空之城居民們來家作客，後來孩子們都上樓拿禮物，從螢幕前退場。

請繼續往下閱讀...

這時候不知道還有鏡頭在拍幕後花絮的趙炳圭，想讓金寶拉站在身邊，便伸手拉了女方的手臂，然而抬頭意識到攝影機之後，便快速放開，假裝和另外一位男童星演員打鬧。而這個畫面預計應該是在12月就拍到，被認為當時戀情已悄悄萌芽。

▲趙炳圭和金寶拉曾一度在節目上否認戀情。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲趙炳圭和金寶拉曾一度在節目上否認戀情。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

就因為這段影片，趙炳圭與金寶拉被傳談戀愛，兩人在1月31日播出的綜藝節目《Happy Together》甚至當著大家的面解釋，「姐姐（女方比男方大1歲）因為肌肉比較沒力，一下戲就癱軟剛好倒在我這邊，我就抓住了她的手，只是花絮這樣剪，看起來好像有曖昧。」金寶拉甚至還直言被抓住手「有點不喜歡」。

▲趙炳圭和金寶拉在戀情爆發前，已在IG上放閃。（圖／翻攝自趙炳圭IG）

▲趙炳圭和金寶拉在戀情爆出前，已在IG上公開放閃。（圖／翻攝自趙炳圭IG）

然而現在被媒體拍到私下約會畫面，鐵證如山只好認了戀情，兩人發表聲明，在節目那時還沒有交往，2月初才正式在一起。不過粉絲都認為拍攝電視劇當時可能已經有曖昧了。

有趣的是，電視劇製作單位當時製作花絮，可能為了營造慧娜與宇宙的CP感，影片後段還特別剪輯兩人被稱讚眼睛很像、很有夫妻臉的畫面，使得雙方不禁害羞笑了出來，現在看來正坐在對面的趙炳圭應該心情非常複雜。

▼《天空之城》花絮拍到兩人差點牽手。（影片來源：YouTube JTBC Drama）

▼兩人曾公開否認花絮中的戀愛說。（影片來源：YouTube KBSEntertain） 

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

推薦閱讀

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！　偷拍PO網掀暴動：真的帥

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！　網狂翻IG揪出「關鍵證據」

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

孫安佐剪新髮型「耳上3cm全剃光」！　帽子一摘下…網友全驚呆

潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！　偷拍PO網掀暴動：真的帥

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！　網狂翻IG揪出「關鍵證據」

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

孫安佐剪新髮型「耳上3cm全剃光」！　帽子一摘下…網友全驚呆

潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Sky Castle, 天空之城, 趙炳圭, 金寶拉, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」悼念
  2. 吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔
  3. 夜闖命案旅館第一現場　錄到低鳴哭聲...照片人臉竟變「灰白霧狀」
  4. 台灣將通過同婚專法　國片《我的靈魂是愛做的》見證歷史
  5. 快訊／吳建豪確定離婚！　「連寄2封協議書」斷百億妻
  6. 20歲大學生瘋玩「極樂大混戰」！　驚見炸痘流湯…醫一看傻眼：中大三元
  7. 解婕翎禮服往下滑「全部直播出去了」！　網友看傻：她剛在喬奶耶
  8. 黃子佼不急生子　早和孟耿如約定好：送走元氣再說
  9. 大陸影史票房第2！Netflix買下《流浪地球》全球播映權
  10. 曹雅雯皮膚白又細..許富凱求摸！「一直滑下來」驚呼好喜歡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366