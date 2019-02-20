Selina穿北一女制服逆齡！微笑打球露火吻傷疤..網讚：妳好美

記者盧薇淩／台北報導

歌手Selina農曆年前和運動品牌合作，日前回到母校北一女中，激勵8強之列的學妹們在HBL（高中籃球聯賽）奪得佳績，少有籃球經驗的她，更勇敢加入學妹們的訓練，在場上展現無懼挑戰的意志力。只見她穿著籃球衣及短褲馳騁球場，網友雖很難不注意到她腳上的火吻傷疤，但她臉上堆滿笑容打球，讓大批粉絲看了直呼：「妳好瘦！真的好美！」

▲Selina穿著球衣打球。（圖／NIKE提供）

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Selina激勵學妹全力以赴，備戰接下來的賽事，北一女中駱燕萍教練帶領隊員送給Selina專屬的北一女校隊球衣，象徵學姐與學妹齊心懷抱「一生只有一次HBL」的態度朝夢想目標邁進。她19日在IG寫下，「毫無籃球天份的我，竟然因為學姊的身份，有幸與北一女中籃球隊員一起練球！還得到了無比光榮的球衣！ 那個下午，我彷彿又回到了高中時期，充滿熱情與活力，對未來充滿期待與衝勁， 謝謝我親愛的小綠綠們，球賽如人生有輸有贏，但是只要堅持下去，在我心中，妳們都是贏家！」

▲Selina多年前被火吻，但從不遮掩身上傷疤。（圖／NIKE提供）

網友看到照片後，發覺Selina筆直又纖細的長腿上多是火吻傷疤，網友直讚她雙腿直又美，也認為她自信又開心，「你在我心中是最美最棒的公主。」她多年前因拍戲遭火紋身，雖然至今全身上下都還有疤痕，但她從不遮掩，出席活動也是大方穿著短袖或短裙，讓媒體捕捉畫面。

▲▼Selina回母校打球 。（圖／NIKE提供）