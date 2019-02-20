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王宇婕當小三被罵太囂張！　心虛喊：從沒演過那麼賤的

記者李欣容／台北報導

王宇婕近期在八點檔飾演壞心小三，不但想害死正宮的孩子，還故意在她面前親熱，引來觀眾罵聲不斷，王宇婕解釋：「我可以理解他們很氣，我也很想打自己，但很好玩，我沒演過這麼賤的。」

▲▼ 王宇婕出席保養品代言活動 。（圖／尖端媒體集團）

▲王宇婕出席保養品代言活動 。（圖／尖端媒體集團）

王宇婕在《炮仔聲》中飾演小三王妍熙，和吳婉君搶陳志強，相較吳婉君的柔弱，王宇婕的超強攻勢堪稱肉食女等級，讓人忍不住直罵「哪有小三這麼囂張的」。聊起拍戲過程，王宇婕興奮說：「的確觀眾會討厭，但編劇把劇情寫得很過癮，以前我沒演過這麼賤的，私下不可能做這些東西，在正宮面前親熱，我哪敢！我是俗仔，過過癮原來小三是這樣的。」

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▲▼陳志強《炮仔聲》跟王宇婕曖昧。（圖／翻攝自三立台灣台）

▲陳志強《炮仔聲》跟王宇婕發展婚外情。（圖／翻攝自三立台灣台）

她前一檔《甘味人生》也是飾演愛不到就瘋狂傷害正宮的「王樂樂」，不少網友直言她這檔又要「樂樂化」，王宇婕預告：「後面嘴臉越來越討人厭，但很好玩，還是跟樂樂有點不一樣。」

▲▼ 王宇婕出席保養品代言活動 。（圖／尖端媒體集團）

▲王宇婕私下對感情底線很低。（圖／尖端媒體集團）

現實生活中，王宇婕個性反倒像劇裡的正宮「吳家雯」，既溫柔又沒攻擊性，對男友的底線低到不行，「犯錯一次可以原諒，就看你的誠意，我的底線是除非被踩到不行，心痛到死無法挽回，我才會放棄感情。」

王宇婕分享，她曾經交往過一任男友，當時對方在國外，她打電話過去是女生接的，雖然男方硬是講了個理由，即便再不合理，王宇婕都選擇相信。現在她感情幸福，和圈外男友穩定交往3年，若有了小孩就生，但對於結婚還沒有想法，一切順其自然。

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