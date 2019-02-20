和親姊愛上同個男人！　楊小黎新戲「外柔內剛」惹心疼

記者李欣容／台北報導

三立週五新戲《金蕉歲月》今（20日）開鏡，主演包括楊子儀、吳怡霈、楊小黎。吳怡霈最早是從三立新聞台出身，事隔10多年回娘家主演台語劇，她本來很擔心台語「不輪轉」好在楊子儀自告奮勇當台語小老師，讓她放心不少。而楊小黎角色則被塑造成「言情小說封面」款，讓她直喊期待。

▲吳怡霈（中間）相隔10年回娘家主演電視劇。（圖／三立提供）

該劇由馮凱執導，全劇在嘉義、台南、屏東外景拍攝，吳怡霈與楊子儀在戲劇上雖是第一次合作，但2人8年前就曾錄目相識，甚至傳出緋聞，這次再續前緣也相當令人期待，吳怡霈笑說，他們在劇中鬥來鬥去，就跟私下相處一模一樣。

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▲《金蕉歲月》楊小黎（下排左1）、吳怡霈（下排右1）。（圖／三立提供、翻攝自楊小黎臉書）

楊小黎也是第一次參與三立戲劇演出，一看到劇本就立刻被吸引，馬上答應演出邀約。楊小黎向《ETtoday》記者透露，劇中她飾演吳怡霈的妹妹，但兩人卻愛上同一個男人，中間有許多感情糾葛。

▲《金蕉歲月》開鏡。（圖／三立提供）

楊小黎的角色外型更被塑造成言情小說封面款，「像洋娃娃那種，霸道總裁不要來的那種哈哈哈。」她興奮表示，這是從來沒有嘗試過的類型，將有很多心境上的轉折與成長，「我期待可以把以前印象中，武俠小說裡面外柔內剛的仙女呈現出來！」