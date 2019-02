MONSTA X、(G)I-DLE強碰！2月下半solo回歸名單也超狂

文/Ms.哭包

放完年假後,偶像們開始再次忙碌起來。2月下半旬,許多藝人陸續釋出預告,即將帶著新專輯回歸歌壇,馬上一起看看有哪些新發行吧!

人氣男團MONSTA X、SF9 男性美爆發

MONSTA X上一張專輯主打歌〈Shoot Out〉,開場抖胸舞令人印象深刻外,讓他們獲得出道以來最多座音樂節目冠軍。延續這股氣勢,推出第二張正規專輯續作《Take.2 We Are Here》,其中收錄男性美滿滿的主打歌〈Alligator〉、成員元虎自作曲〈No Reason〉、與世界級DJ兼名製作人STEVE AOKI合作的〈Play It Cool〉等10首歌曲。

SF9這次專輯《NARCISSUS》,概念取材自希臘神話中「納西瑟斯」的故事,預告照有兩種版本:像鏡子般反射出黑白的另一個自己、從水面中映照出自己的樣貌。少年們變身為美男子「納西瑟斯」演唱的主打歌〈Enough(예뻐지지 마)〉的預告影片也已經釋出,僅透露出一句副歌,但可以預想是一首洗腦歌曲!

TREI、(G)I-DLE等歌壇新勢力 來勢洶洶

出道兩年的Seven O'clock這次加入新成員Andy,將以《Get Away》展開新活動,更宣布到歐洲展開巡演。EXID師弟團TREI曾發行過〈UP〉、〈NIKE〉等歌曲為出道預熱,三名成員均有作詞、作曲、編曲、混音、編舞...等出眾實力。2/19發行第一張迷你專輯《 BORN ; 本》,並舉辦Showcase正式出道。

女團部分有剛辦完生涯第二場演唱會,再次以完整體12人回歸的本月少女,帶來新專輯《X X》。聲勢看漲的 (G)I-DLE也在這波回歸名單中,先行公開的歌曲列表可以看到隊長小娟參與整張專輯的製作。繼前兩波主打歌〈LATATA〉、〈HANN〉,這次的主打歌〈Senorita〉能否再創佳績,值得期待!

尹智聖、河成雲SOLO 美聲融化你

SOLO歌手們也相繼而出,從Wanna One畢業的尹智聖、河成雲將率先出輯,分別發行《Aside》、《My Monent》,同時展開海外見面會。BTOB成員鄭鎰勳則會在2/21發行單曲〈Spoiler (Feat. Babylon)〉,再展創作歌手實力。

T-ara 成員孝敏的第三張迷你專輯《Allure》,除了同名主打〈Allure〉外,收錄曾發行過的〈MANGO〉和〈U Um U Um〉兩首歌曲的中、韓兩種版本,展現更加成熟性感的魅力。而沉寂許久的JYJ成員朴有天終於將帶著第一張正規專輯《Slow Dance》回歸,在3/2舉行首爾場演唱會後,也會出發海外,甩開負評重新出發。

