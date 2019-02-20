MONSTA X、(G)I-DLE強碰！2月下半solo回歸名單也超狂

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文／Ms.哭包

放完年假後，偶像們開始再次忙碌起來。2月下半旬，許多藝人陸續釋出預告，即將帶著新專輯回歸歌壇，馬上一起看看有哪些新發行吧！

人氣男團MONSTA X、SF9 男性美爆發

MONSTA X上一張專輯主打歌〈Shoot Out〉，開場抖胸舞令人印象深刻外，讓他們獲得出道以來最多座音樂節目冠軍。延續這股氣勢，推出第二張正規專輯續作《Take.2 We Are Here》，其中收錄男性美滿滿的主打歌〈Alligator〉、成員元虎自作曲〈No Reason〉、與世界級DJ兼名製作人STEVE AOKI合作的〈Play It Cool〉等10首歌曲。

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SF9這次專輯《NARCISSUS》，概念取材自希臘神話中「納西瑟斯」的故事，預告照有兩種版本：像鏡子般反射出黑白的另一個自己、從水面中映照出自己的樣貌。少年們變身為美男子「納西瑟斯」演唱的主打歌〈Enough(예뻐지지 마)〉的預告影片也已經釋出，僅透露出一句副歌，但可以預想是一首洗腦歌曲！

TREI、(G)I-DLE等歌壇新勢力 來勢洶洶

出道兩年的Seven O'clock這次加入新成員Andy，將以《Get Away》展開新活動，更宣布到歐洲展開巡演。EXID師弟團TREI曾發行過〈UP〉、〈NIKE〉等歌曲為出道預熱，三名成員均有作詞、作曲、編曲、混音、編舞...等出眾實力。2/19發行第一張迷你專輯《 BORN ; 本》，並舉辦Showcase正式出道。

女團部分有剛辦完生涯第二場演唱會，再次以完整體12人回歸的本月少女，帶來新專輯《X X》。聲勢看漲的 (G)I-DLE也在這波回歸名單中，先行公開的歌曲列表可以看到隊長小娟參與整張專輯的製作。繼前兩波主打歌〈LATATA〉、〈HANN〉，這次的主打歌〈Senorita〉能否再創佳績，值得期待！

尹智聖、河成雲SOLO 美聲融化你

SOLO歌手們也相繼而出，從Wanna One畢業的尹智聖、河成雲將率先出輯，分別發行《Aside》、《My Monent》，同時展開海外見面會。BTOB成員鄭鎰勳則會在2/21發行單曲〈Spoiler (Feat. Babylon)〉，再展創作歌手實力。

T-ara 成員孝敏的第三張迷你專輯《Allure》，除了同名主打〈Allure〉外，收錄曾發行過的〈MANGO〉和〈U Um U Um〉兩首歌曲的中、韓兩種版本，展現更加成熟性感的魅力。而沉寂許久的JYJ成員朴有天終於將帶著第一張正規專輯《Slow Dance》回歸，在3/2舉行首爾場演唱會後，也會出發海外，甩開負評重新出發。

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