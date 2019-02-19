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張雁名報警趕前女友！被爆「為100元吵架才丟包」　女方友：是他問要不要過夜

演出《女兵日記》的男星張雁名，日前被爆出報警驅趕在自家門口等候的前女友，還自稱遭遇恐怖情人，對方不請自來。但本刊獨家取得女方友人說法，2人對事件說法南轅北轍，據悉，會鬧到最後報警處理，全是因為100元的金錢糾紛。

日前有網友在「爆料公社」爆料，指某男藝人半夜跟女友吵架，最後還報警驅趕女友，該名男藝人是曾演出《女兵日記》《艾蜜麗的五件事》的張雁名，張雁名也對媒體坦承，該名女子是交往過2個月的前女友，13日2人相約看展，結束後對方卻不請自來，他才報警處理，還表示是遇到了恐怖情人。

張雁名遭網友爆料，半夜跟女孩子吵架，還報警驅趕。

　

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代墊百元　張雁名計較

事件曝光至今只有男方說法，看不清事件全貌，本刊獨家取得女方（以下稱之A女）友人說法，看不下去的A女友人向本刊指控，真相根本不是張雁名所說那樣，原來張雁名去年10月到12月間和A女交往，分手後2人仍保持身心靈熟悉的好友關係，還約好一起過情人節，即使張雁名還有其他對象，A女還是會到張雁名家裡過夜，親密關係不言可喻。

張雁名雖未公開與A女的關係，但兩人常在相同地點拍照，一比對就能抓包。

張雁名雖未公開與A女的關係，但兩人常在相同地點拍照，一比對就能抓包。

即使協議分手後，張雁名依舊會約A女出遊，還問「你會想我嗎？」這種曖昧的話。（讀者提供）

13日2人相約看「微型展2.0田中達也的奇幻世界」，當天2人各自付錢購票，但A女少100元，所以先由張雁名代墊，直到晚餐時，張雁名開口向A女討代墊的100元，但A女一時忘記有欠張雁名錢，2人因此起了爭執，但最後A女還是還了100元。

　

報警處理　冤恐怖情人

粗枝大葉的A女以為2人的爭執已解決，當天行程結束後，張雁名載A女返回女方家時，還詢問A女要不要到他家過夜，於是A女先上樓收行李，想不到一下樓之後，張雁名人車早已消失。

張雁名拜月老自稱單身3年，但其實對象不斷，公然說謊。（翻攝自張雁名IG）

A女只好帶著行李搭小黃去他家，想不到一到張雁名家門口，他卻避不見面、電話也不接，甚至還報了警，讓A女擔上「恐怖情人」的罪名，留給A女一個難堪的情人節，A女忍不住向友人哭訴。

張雁名和夏如芝曾經交往過，交往時張雁名還開心貼文放閃。

張雁名（前左）和A女（前右）常常和友人一同出遊，關係並非地下情。

A女友人透露，張雁名常因小事動怒，遇到事情就想要報警，上一次報警，是因張雁名在路上亂丟垃圾，2人因此起了言語衝突，張雁名不想跟女方繼續吵，一時不耐煩，竟然報警趕人，情緒反反覆覆，一言不合就報警，友人想問：「到底誰才是恐怖情人？」


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