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林志穎開6000萬超跑買零食！　McLaren Senna全台只有10輛

今年44歲的林志穎愛車成痴，還稱車子是他的「小三」，日前，本刊直擊他開著最新小三出門，是全球限量500輛、全台僅有10輛的McLaren Senna到台北大直買甜點。有名車加持，加上該輛車轟隆隆的引擎聲，讓他所到之處備受注意。據了解，林志穎的新車價值6,000萬元，相當一棟豪宅的價格。

大年初四晚餐時間，身家數10億元的林志穎開著掛著臨時車牌的McLaren Senna上街買東西，等待外帶的過程中，他和同樣開著McLaren的友人聊得相當起勁，話題應該不離新車，他曾說：「我從小什麼都不愛，就愛車，問我地理歷史答不出來，問我車子的品牌、CC數、馬力及重量都倒背如流。」
 
2月8日18：41，大年初四，林志穎與友人在大直甜點店中閒聊，2人聊得十分投入。

　

轟隆隆引擎聲　驚動路人

10分鐘後，林志穎拿著甜點走出餐廳，打開雙翼車門，吸引不少人注意，發動車子時的引擎聲，更驚動路人駐足查看，或許早已習慣外界欣羨的目光，林志穎一上車，油門一踩便呼嘯而去。

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林志穎新入手的「小三」、掛著臨時車牌的McLaren Senna，透明的車門，特殊的車尾設計，很搶眼。

林志穎的McLaren Senna新車外型流線，低調停在路邊都不免讓人多看幾眼。

McLaren Senna是以已故的傳奇F1車手洗拿Ayrton Senna da Silva為名，實車在2018年於日內瓦車展亮相，上掀式車門採用半透明設計，外型相當霸氣。至於內裝是碳纖維飾板與真皮材質，在豪華中兼顧運動氛圍，當時在車展售價是75萬英鎊（約新台幣3,000萬元），引進台灣需加關稅，售價約6,000萬元。

林志穎收藏的超跑數量驚人，從他歷年曝光的車子，包括保時捷996、悍馬H3、法拉利F430、法拉利575M、藍寶堅尼Gallardo、奧迪TT、保時捷Cayenne，與一輛要價6,300萬元，名為Centenario的限量版藍寶堅尼等，熟識林志穎的友人則代為澄清，他收藏的名車沒超過10輛。

林志穎愛車成痴，更是中國大陸珠海平坐車隊的車手。（東方IC）

McLaren Senna是以已故的傳奇F1車手Ayrton Senna da Silva為名，實車在2018年日內瓦車展亮相。（翻攝自麥拉倫官網）

　

800萬修車費　友情打折

林志穎曾被爆以1億元現金，向車界名人陳憲章（Captain）買下全球限量500輛，目前已經停產的頂級超跑LaFerrari，該輛車全台僅一輛，但林志穎不承認拿上億元現金購得，強調是友情價。

2014年，林志穎曾將要價1,150萬元的奧迪R8-spyder超跑借友人開，疑因車速過快而失控，整輛車撞上護欄幾乎全毀。（東方IC）

林志穎收藏超跑，也不吝於借車給朋友，2014年時，他將一輛與電影《鋼鐵人》相同，要價1,150萬元的奧迪R8-spyder超跑借給友人開，疑因車速過快而失控，整輛車撞上護欄幾乎全毀，當時估價修車費用約800萬元，該友人應允賠償500萬元，林志穎豪氣接受。不只私底下愛車，去年4月，林志穎推出新專輯《我的驕傲》，就曾開著超過千萬元的方程式賽車拉風進場。


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