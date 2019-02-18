網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密

記者李湘文／綜合報導

藝人羅志祥經營潮牌「STAGE」12年，早已打出品牌知名度，18日卻突然宣布「即日起全面退出STAGE」，令忠實粉絲、顧客感到錯愕。但事實上，網路上日前就有消息傳出，羅志祥也悄悄把Instagram帳號、微博簡介等資訊更改，藉由小動作預告退出STAGE。

▲羅志祥宣布退出STAGE。（圖／記者李毓康攝）

羅志祥的Instagram帳號原為「showlostage」，但近日悄悄更改成「showlo」；微博原本認證為「stage主理人」，現在也已經一併刪除。此外，他日前曾在Instagram發文「做人不要得寸進尺」，被微博網友爆料其中原因，疑似是跟合夥人鬧得不愉快，才從STAGE被踢出，但目前並未證實。

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▲▼微博網友日前爆料羅志祥被STAGE踢出，也熱議他在Instagram的反常行為。（圖／翻攝自微博）

STAGE Group在18日晚間發表聲明，宣布羅志祥確實已退出，「（他）雖然沒有實際參與本公司經營，但是對於STAGE服飾品牌推廣、從無到有，到現在成為知名服飾品牌，功不可沒。」羅志祥經紀人小霜則在微博宣布，接下來將成立新的品牌，「請期待屬於他自己真正的品牌Gotnofears。」

▲▼羅志祥Instagram原為「showlostage」，現在已改成「showlo」。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）