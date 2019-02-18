Lulu砸6位數帶家人日本遊　後車廂「砰砰砰」行李噴飛：超鬧

記者林彥君／台北報導



黃路梓茵（Lulu）和妹妹、郭彥甫今（18日）出席手錶活動，Lulu過年期間花6位數旅費帶家人去日本玩，整趟旅程超昂貴，Lulu舉例在吃涮涮鍋時因湯量少，決定再加湯，沒想道看到帳單才知道高湯要1080日幣，「保溫瓶裝的湯量，我在台灣可以再叫一鍋，還有料，我妹說她很飽，我逼她先去尿尿再回來繼續喝。」

▲Lulu和妹妹出席活動。（圖／Swatch提供）

Lulu說，旅程消費驚人，2份早餐就要1萬2千日幣，4杯鮮奶要價2300日幣，讓平時節省的她驚呼：「好貴！我不敢跟爸媽說價錢。」Lulu的妹妹透露，他們搭車回程時，突然聽到後車廂傳來「砰砰砰」的聲音，原來是司機沒關後車廂，行李全部掉出車外，讓Lulu傻眼說：「司機真的好鬧！」

Lulu近期工作滿檔，對於代言沒有特別限制，透露2、3年前有內衣廠商找她代言，當時因為很害羞，婉拒對方，「沒想到我輕輕的拒絕，廠商還真的走了！希望現在有廠商找我代言，趁我每個月脹奶的時候。」

請繼續往下閱讀...

▲郭彥甫分享創作理念。（圖／郭彥甫經紀人提供）

郭彥甫在活動中，介紹自己將「行李箱」的理念用在錶的設計中，將時間軸融入畫裡，他認為創作不是天馬行空，一定會把真實的事件發揮在作品中。郭彥甫說，在創作中最大瓶頸在於要如何走入藝術領域，之前常出外景的他，體會不同地區的風俗名情，在旅途中「行李箱」變成為的創作的靈感。

▲Lulu。（圖／Swatch提供）

▲郭彥甫。（圖／郭彥甫經紀人提供）