ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Lulu砸6位數帶家人日本遊　後車廂「砰砰砰」行李噴飛：超鬧

記者林彥君／台北報導

黃路梓茵（Lulu）和妹妹、郭彥甫今（18日）出席手錶活動，Lulu過年期間花6位數旅費帶家人去日本玩，整趟旅程超昂貴，Lulu舉例在吃涮涮鍋時因湯量少，決定再加湯，沒想道看到帳單才知道高湯要1080日幣，「保溫瓶裝的湯量，我在台灣可以再叫一鍋，還有料，我妹說她很飽，我逼她先去尿尿再回來繼續喝。」

▲▼Lulu。（圖／Swatch提供）

▲Lulu和妹妹出席活動。（圖／Swatch提供）

Lulu說，旅程消費驚人，2份早餐就要1萬2千日幣，4杯鮮奶要價2300日幣，讓平時節省的她驚呼：「好貴！我不敢跟爸媽說價錢。」Lulu的妹妹透露，他們搭車回程時，突然聽到後車廂傳來「砰砰砰」的聲音，原來是司機沒關後車廂，行李全部掉出車外，讓Lulu傻眼說：「司機真的好鬧！」

Lulu近期工作滿檔，對於代言沒有特別限制，透露2、3年前有內衣廠商找她代言，當時因為很害羞，婉拒對方，「沒想到我輕輕的拒絕，廠商還真的走了！希望現在有廠商找我代言，趁我每個月脹奶的時候。」

請繼續往下閱讀...

▲▼郭彥甫。（圖／郭彥甫經紀人提供）

▲郭彥甫分享創作理念。（圖／郭彥甫經紀人提供）

郭彥甫在活動中，介紹自己將「行李箱」的理念用在錶的設計中，將時間軸融入畫裡，他認為創作不是天馬行空，一定會把真實的事件發揮在作品中。郭彥甫說，在創作中最大瓶頸在於要如何走入藝術領域，之前常出外景的他，體會不同地區的風俗名情，在旅途中「行李箱」變成為的創作的靈感。

▲▼Lulu。（圖／Swatch提供）

▲Lulu。（圖／Swatch提供）

▲▼郭彥甫。（圖／郭彥甫經紀人提供）

▲郭彥甫。（圖／郭彥甫經紀人提供）

推薦閱讀

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

帽T正妹現身台北街頭！ 　轉頭一看…是「金馬影后」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

帽T正妹現身台北街頭！ 　轉頭一看…是「金馬影后」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Lulu, 黃路梓茵, 郭彥甫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密
  2. 李光洙真的衰！拿雞蛋往頭一砸　「運氣差下場」全場慘叫
  3. 雷／《祝你忌日快樂》恐怖片→科幻片　網：美國隊長《復仇者4》有相同結局
  4. 羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」
  5. 陳喬恩皮膚出狀況！　大腿「爬滿紅疹」崩潰：奇癢無比
  6. 《獨孤皇后》陳喬恩秒落淚！哭8集破百萬追平晨神《花不棄》紀錄
  7. Lulu砸6位數帶家人日本遊　後車廂「砰砰砰」行李噴飛：超鬧
  8. 快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了
  9. 兄弟搶玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話
  10. 令人感動的女孩！《秘密》導演曝光林依晨「每年貼心傳訊」15年不變

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366