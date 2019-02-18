劉雨柔狂吸「惡鄰居」按門鈴找碴：狗不在還嫌吵

記者林彥君／台北報導



劉雨柔日前上高點《震震有詞》，自認是惡鄰居磁鐵，被鄰居找碴的機率百分百。劉雨柔小時候住公寓5樓，6樓用來養狗，住樓下的老奶奶自稱是達官顯要後代，每天上樓按門鈴控訴說她們家太吵，某天老太太上樓抗議狗太吵，但當天狗送洗，家中根本沒有狗。

凡小事那位老奶奶都可以按門鈴反應，從落葉、雞蛋殼到一樓開信箱，都能說會吵到她睡覺，劉雨柔說因為對方是老奶奶，不想跟她爭執或吵架，直到老奶奶離世了，家中才獲得安寧。

▲劉雨柔（右3）在節目分享被惡鄰居騷擾。（圖／和展影視提供）

劉雨柔長大後與好友在外租屋，沒想到同樣擺脫不了「惡鄰居」命運。她跟室友搬到新住處，鄰居告知她可以在一樓放置大型垃圾桶，方便放自家垃圾，劉雨柔與室友照做後，沒想到颱風天看到這垃圾桶在大馬路上飛滾。

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事後才知道有其他鄰居嫌垃圾桶佔位置，把垃圾桶搬到戶外，劉雨柔無奈找鄰居理論，「鄰居大嬸怪我們擋到她停摩托車，害她被排氣管燙到，但其實違停的是她，根本惡人先告狀。」



王世平律師聽完劉雨柔的遭遇，表示若違反社會秩序維護法第68條「藉端滋擾住戶的行為」可處新台幣12,000以下罰緩，也提供觀眾參考，在遇到惡鄰居後可以自保。

▲劉雨柔和謝震武。（圖／和展影視提供）