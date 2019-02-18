KAI露點傳奇舞台>///<《音樂銀行》首支「直拍」點破200萬

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像人數眾多，為了滿足粉絲需求，近年發展出「個人直拍」文化，電視台只單拍一個偶像，讓粉絲能好好欣賞偶像在舞台上的每一秒鐘。南韓電視台KBS最近公布首個突破200萬點閱的直拍主角，正是人氣男團EXO的性感擔當KAI！

▲KAI這支「直拍」裡面沒穿還露點，點閱破200萬。（圖／翻攝自YouTube／KBSKpop）

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由YouTube頻道「KBSKpop」公開的直拍中，EXO這支在2018年12月中上傳，短短2個月就累積200萬點閱，主角正是EXO的「KAI」！

KAI當時在音樂節目《Music Bank》表演EXO主打歌《Love Shot》，身穿全套紅西裝，紅背心裡面完全沒穿，隨著不時露出可口的胸肌與腹肌，側身的時候甚至可能看到「小紅豆」，搭配上他撩人性感的表情，畫面十分養眼，成為《Music Bank》直拍中第一個突破200萬的紀錄。

事實上KAI今年討論度很高，在2019年第一天，爆出和對手經紀公司的女團BLACKPINK成員Jennie相戀，兩人組「跨社CP」也有不少網友看好，只可惜戀情見光死，在1月底就宣布「為了粉絲」而分手。

▼EXO KAI性感「直拍」突破200萬人觀看。（影片來源：YouTube KBSKpop）