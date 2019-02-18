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88聖鬥士全拜裙下！林志玲「爆乳白袍」神複製雅典娜女神

記者洪文／綜合報導

林志玲女神形象深植人心，這次受邀擔任手遊代言人，親自化身《聖鬥士星矢》雅典娜女神拍攝廣告。她戴上金色桂冠、手環、項鍊，身上穿著純白色長袍，大方展現超豐滿的上圍以及性感事業線，完全神複製原著裡的造型，號召聖鬥士一起來守護夢想及希望。

▲▼林志玲化身《聖鬥士星矢》雅典娜女神。（圖／金橋娛科提供）

▲林志玲化身《聖鬥士星矢》雅典娜女神。（圖／金橋娛科提供）

《聖鬥士星矢》是日本漫畫家車田正美的代表作，這部漫畫陪伴許多男生長大，可以說每個男孩心中都有一個聖鬥士。林志玲最喜歡的是「星矢」，因為她覺得「星矢」富有正義感，不畏任何困難越挫越勇，為了夢想與理想不顧一切的奮力向前衝，而且總是全心全意保護雅典娜女神，讓人很感動。志玲姐姐分享了自己與跟星矢一樣也常有「燃燒小宇宙」的時刻，她表示：「當我看到需要被幫助的人，就會瞬間堅強與充滿勇氣，想盡我此生擁有最大的能力，去幫助需要的人。」

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▲▼林志玲化身《聖鬥士星矢》雅典娜女神。（圖／金橋娛科提供）

▲林志玲化身《聖鬥士星矢》雅典娜女神。（圖／金橋娛科提供）
林志玲在這次廣告飾演女神雅典娜，代表愛與堅強的化身。遊戲平台更以超高規格拍攝形象廣告，請來製作好萊塢電影「阿凡達」、「美國隊長」的特效團隊操刀。有別以往的手遊廣告，除了可以看到炫麗的畫面外，最重要的是傳遞聖鬥士的精神，人們守護著自己所愛所在乎的人事物，可能是親情、友情、愛情甚至是自己的未來，只要能夠堅持、挺身而出，人人都可以成為聖鬥士。

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