觀眾狂轟「get不到笑點」　陳漢典演喜劇被淘汰！高EQ回應

記者李湘文／綜合報導

藝人陳漢典在《康熙來了》擔任助理主持走紅，近年來獨闖演藝圈，也到大陸參加戲劇競賽節目《歡樂喜劇人》，跟眾多喜劇演員比賽。不過，最新一集節目中，他自編自演小短劇反應不佳，不只慘遭淘汰，甚至使得「get不到陳漢典的笑點」成為微博熱門話題，因而在18日凌晨感慨回應。

▲陳漢典參加喜劇競賽節目《歡樂喜劇人》被淘汰。（圖／翻攝自微博／陳漢典）

最新一集《歡樂喜劇人》中，陳漢典自編自演小短劇《求婚記》，飾演一位便利商店店員，原本預計要向女朋友求婚，卻因為被各種客人大鬧一番，導致訂餐廳、買戒指的計畫都失敗。雖然他自認觀眾反饋不錯，但因為得票數排行全隊最低，最後還是慘遭淘汰，成為本輪比賽中唯一一位淘汰者。

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節目播出後，「get不到陳漢典的笑點」成為微博熱搜話題，許多大陸網友批評「不好意思這個笑點真的很尷尬」、「我直接跳過了」、「昨天看了太無聊直接轉台」、「全程懵」；但也有人認為「真的不差」、「進步很多啊，劇本很好」、「真的很舒服，為什麼評分那麼低」，反應不一。

▲陳漢典自編自演《求婚記》，卻被觀眾批評「get不到笑點」。（圖／翻攝自微博／陳漢典）

對此，陳漢典18日凌晨在微博發文，還親自加上「get不到陳漢典的笑點」tag，回應外界對他的爭議：「這個熱搜有朋友跟我說是『悲劇』，但我看來是『喜劇』。因為可以聽到大家對我的建議，讓我對小品有更多的了解和認識。」

陳漢典坦言並不擅長編劇，但這次得到很多人幫助，依然慶幸自己做出這個決定。他解釋，可能有觀眾覺得劇情不合理，但劇中「求婚」就像是追求夢想，如果一帆風順，那應該感恩惜福，如果跌跌撞撞，也不要氣餒，「喜劇對我來說就是在困境中面對問題解決問題，持續努力就不算失敗。」

▲茵茵也為陳漢典打氣。（圖／翻攝自微博／陳漢典）

雖然從節目中淘汰，但陳漢典強調：「我還是會自稱自己是『喜劇人』。謝謝有get到微笑喜劇的人，依舊感謝感到尷尬的人。我努力並且前行著。」擔任節目客串的茵茵也出聲支持「漢典始終沒有放棄要在這舞台上帶給大家歡樂」，謝謝對方帶她上這個舞台，「最後想說漢典你很棒的！你是喜劇人！」

▲陳漢典回應被網友批評「get不到笑點」一事。（圖／翻攝自微博／陳漢典）