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《性愛自修室》鏡頭前DIY掀高潮　男主角羞曝「幕後真相」：尷尬死了

記者洪文／綜合報導
 
Netflix影集《性愛自修室》上架4週點閱率超過4000萬人次，不僅因為一開場令人臉紅心跳的養眼鏡頭，同時各種光怪陸離「恥度不限」的性愛話題，令人大開眼界。Netflix也決定趁勝追擊正式宣佈「開拍第二季」，讓影迷開心又有可以期待新一季的影集。

▲▼《性愛自修室》劇照 。（圖／Netflix提供） 

▲《性愛自修室》劇照 。（圖／Netflix提供，以下同）
        
由於口碑效應迅速擴散，《性愛自修室》男女主角受到高度矚目。曾演出《雨果的冒險》、《怪奇孤兒院》男童星阿薩巴特菲爾德，在劇中飾演母親是性愛治療師的高中生，身處於一群有著各自不同性愛問題的青少年中，自己完全沒有實戰經驗，卻又因為性學豐富而成為同學們性困擾的諮商大師，每一集都有露骨話題卻又不失溫暖，是難得一見的優質性喜劇影集。
 
阿薩巴特菲爾德在《性愛自修室》中因為小時候的陰影，讓他無法和女生發生親密關係，也引發許多不同的笑料，甚至還不得不把自己喜歡的女孩推給別的男孩，因此在男主角在整齣影集中究竟跟誰展開第一次破處性行為，引發一堆女性影迷的討論。

▲▼《性愛自修室》劇照 。（圖／Netflix提供）

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到了《性愛自修室》第一季最後，阿薩巴特菲爾德因為鏡頭前的自慰戲碼更掀起高潮，不過他害羞坦言：「當一群工作人員圍繞著你要做出這場戲，真的是尷尬死了，而且因為我的手不能入鏡，最後他們只好拿一個假陽具讓我表演！」飾演阿薩劇中母親的吉蓮安德森聽到大笑：「好險我不用演出這樣的劇情，雖然我在片中也有用大黃瓜教學示範。」

▲▼《性愛自修室》劇照 。（圖／Netflix提供）
 
《性愛自修室》故事敘述歐帝斯是一個學校邊緣人的怪咖高中生，他的單親母親則是一個性愛治療師，因為生活中被性學手冊、錄影帶和媽媽的性經驗談包圍，讓他在耳濡目染下對於性愛自成一套理論。但是一向低調的歐帝斯突然媽媽的身份在校園被公開之後，他和一個極度聰明又壞壞的女孩梅芙組成了「性愛諮詢門診」，竟然在同學間大受歡迎，但是歐帝斯不為人知毫無性經驗的困擾，考驗他該向誰求助。

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