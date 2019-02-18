ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／《祝你忌日快樂》恐怖片→科幻片　網：美國隊長《復仇者4》有相同結局

記者洪文／綜合報導

—以下巨雷，斟酌觀賞—
—以下巨雷，斟酌觀賞—
—以下巨雷，斟酌觀賞—

恐怖片《忌日快樂》續集《祝你忌日快樂》（Happy Death Day 2U）這次找出了首集「時間循環」的真正原因，帶出「平行宇宙」的概念，不少外媒認為正是向1990年科幻電影《回到未來2》致敬，甚至可能洩露了美國隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）相同的結局。

▲▼《祝你忌日快樂》電影劇照。（圖／環球影業提供）

請繼續往下閱讀...

▲《祝你忌日快樂》榮登本周全台新片冠軍。（圖／UIP提供）

女主角崔兒在《忌日快樂》在生日當天不斷輪迴同一天，遭到面具殺手的追殺，後來才發現是室友趁著連續殺人魔入院借刀殺人，這次她在《祝你忌日快樂》意外再次陷入這段輪迴，而開啟一切的源頭也真相大白，來自一夜情對象卡特的室友萊恩正在做的科學實驗—量子時間儀器「西西」。

外媒認為《忌日快樂》向「時間循環」經典電影《今天暫時停止》致敬，而續集《祝你忌日快樂》則是向科幻電影《回到未來2》致敬，除了「時間循環」的敘事結構，也介紹「平行宇宙」的概念，女主角崔兒再次生活在同一天，可是卻是另一個世界，這裡死去的母親活著、一夜情對象卡特也有穩定交往的女友，而她在修復量子時間儀器的同時，也必須掙扎抉擇是否回到原來的世界。

▲▼美國隊長《復仇者聯盟4》拍攝現場照片。（圖／CFP）

▲美國隊長《復仇者聯盟4》拍攝現場照片，疑似透過量子領域時間旅行，回到紐約之戰。（圖／CFP）

然而「量子領域」其實也是外界普遍猜測將在《復仇者聯盟4：終局之戰》用來作為「時間旅行」的重大關鍵。搶先上映的《祝你忌日快樂》現在帶出時間旅行、平行宇宙的觀念，網友現正瘋狂推測美國隊長最後結局將與崔兒相同，困在平行宇宙的世界，面臨抉擇卡特探員、復仇者聯盟生死擇一。

不過《祝你忌日快樂》導演克里斯多福藍登 （Christopher Landon）並不會知道漫威的秘密，另一方面《復仇者聯盟4：終局之戰》目前一切也都保持神秘，尚未確定是否出現相同的「平行宇宙」概念，兩部電影只是剛好在同一年上映而已，究竟有多相近只能等待日後揭曉了。

推薦閱讀

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

帽T正妹現身台北街頭！ 　轉頭一看…是「金馬影后」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

帽T正妹現身台北街頭！ 　轉頭一看…是「金馬影后」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

祝你忌日快樂, 漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰, 復仇者聯盟：終局之戰, 回到未來2

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密
  2. 李光洙真的衰！拿雞蛋往頭一砸　「運氣差下場」全場慘叫
  3. 雷／《祝你忌日快樂》恐怖片→科幻片　網：美國隊長《復仇者4》有相同結局
  4. 羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」
  5. 陳喬恩皮膚出狀況！　大腿「爬滿紅疹」崩潰：奇癢無比
  6. 《獨孤皇后》陳喬恩秒落淚！哭8集破百萬追平晨神《花不棄》紀錄
  7. Lulu砸6位數帶家人日本遊　後車廂「砰砰砰」行李噴飛：超鬧
  8. 快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了
  9. 兄弟搶玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話
  10. 令人感動的女孩！《秘密》導演曝光林依晨「每年貼心傳訊」15年不變

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366