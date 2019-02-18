雷／《祝你忌日快樂》恐怖片→科幻片　網：美國隊長《復仇者4》有相同結局

記者洪文／綜合報導

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恐怖片《忌日快樂》續集《祝你忌日快樂》（Happy Death Day 2U）這次找出了首集「時間循環」的真正原因，帶出「平行宇宙」的概念，不少外媒認為正是向1990年科幻電影《回到未來2》致敬，甚至可能洩露了美國隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）相同的結局。

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▲《祝你忌日快樂》榮登本周全台新片冠軍。（圖／UIP提供）



女主角崔兒在《忌日快樂》在生日當天不斷輪迴同一天，遭到面具殺手的追殺，後來才發現是室友趁著連續殺人魔入院借刀殺人，這次她在《祝你忌日快樂》意外再次陷入這段輪迴，而開啟一切的源頭也真相大白，來自一夜情對象卡特的室友萊恩正在做的科學實驗—量子時間儀器「西西」。

外媒認為《忌日快樂》向「時間循環」經典電影《今天暫時停止》致敬，而續集《祝你忌日快樂》則是向科幻電影《回到未來2》致敬，除了「時間循環」的敘事結構，也介紹「平行宇宙」的概念，女主角崔兒再次生活在同一天，可是卻是另一個世界，這裡死去的母親活著、一夜情對象卡特也有穩定交往的女友，而她在修復量子時間儀器的同時，也必須掙扎抉擇是否回到原來的世界。

▲美國隊長《復仇者聯盟4》拍攝現場照片，疑似透過量子領域時間旅行，回到紐約之戰。（圖／CFP）



然而「量子領域」其實也是外界普遍猜測將在《復仇者聯盟4：終局之戰》用來作為「時間旅行」的重大關鍵。搶先上映的《祝你忌日快樂》現在帶出時間旅行、平行宇宙的觀念，網友現正瘋狂推測美國隊長最後結局將與崔兒相同，困在平行宇宙的世界，面臨抉擇卡特探員、復仇者聯盟生死擇一。

不過《祝你忌日快樂》導演克里斯多福藍登 （Christopher Landon）並不會知道漫威的秘密，另一方面《復仇者聯盟4：終局之戰》目前一切也都保持神秘，尚未確定是否出現相同的「平行宇宙」概念，兩部電影只是剛好在同一年上映而已，究竟有多相近只能等待日後揭曉了。