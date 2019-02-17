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AKB48台北團推「0修圖」生寫真！　「男同學視角」外流

記者盧薇淩／台北報導

人氣女團AKB48 Team TP 16日辦生日會，團員中有4位都是1、2月份的新春壽星，分別是詩羽、小迪、林倢、于馨；他們生日會現場也宣布將推出寫真集，即刻起預購到2月25日，目前寫真照片是最高機密，但也說除了穿著制服之外，還拍了超稀有「男同學視角」照，這對0緋聞的她們彌足珍貴。

▲▼akb48 team tp生日會 。（圖／好言娛樂）

▲AKB48 Team TP中4位成員在1、2月生日 。（圖／好言娛樂）

AKB48 Team TP寫真集將開始預購，寫真集的照片目前視為最高機密，但除了穿著制服之外，還拍了超稀有的「男同學視角」照片，這對0緋聞的她們來說非常珍貴 。團員特別解釋，這次寫真集是採日本「生寫真」做法，主要是沒經過修飾的照片，然後生寫真是一包5張，其中一張可以指定一個成員，其他4張隨機，買4包以上就另贈送男同學視角照片，可以即時收藏女神們真實的一面 。

▲▼akb48 team tp生日會 。（圖／好言娛樂）

▲AKB48 Team TP舉行生日會。（圖／好言娛樂）

生日會上，詩羽感性說出生日感言，希望可以在演藝圈闖出一片天，趕快還清學貸跟讓自己有能力貼補家用，今年也想要學會撒嬌，希望「媚力指數」上昇。 小迪說自己是一個沒有什麼自信的人,可是從粉絲的留言、訊息、還有卡片上總是有滿滿的鼓勵讓自己獲得很多勇氣，也因此時常提醒自己是最棒的，她也許願大家身體健康的願望，今年繼續挑戰更多，希望能拍台灣的青春校園偶像劇。

于馨說希望今年能夠成為正式成員，想要挑戰綜藝遊戲節目，很想嘗試看看，即使會被懲罰還是想體驗，也說發片之後知名度大增，最喜歡收到粉絲手寫的信，每一次收到都會很感激地看完，覺得自己很幸福 。

▲▼akb48 team tp生日會 。（圖／好言娛樂）

▲四位成員許下生日願望 。（圖／好言娛樂）

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