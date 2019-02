柏林影展得獎名單／影帝后「全是大陸人」　《地久天長》最大贏家

記者洪文/綜合報導

柏林影展於台灣時間17日凌晨揭曉得獎名單,大陸導演王小帥新片《地久天長》男女主角王景春、詠梅一次包辦影帝、影后,成為本屆最大贏家。

▲▼《地久天長》男女主角王景春、詠梅分別獲得影帝、影后,(圖/達志影像/美聯社)

▲《地久天長》劇照 。(圖/翻攝自網路)



柏林影展得獎名單

最佳影片金熊獎

《Synonyms》(法國/以色列/德國)

最佳導演:Angela Schanelec《I Was at Home, but》(德國、塞爾維亞)

評審團獎:

《By the Grace of God》(法國、比利時)

阿爾佛萊德獎:《System Crasher》(德國)

最佳男主角:王景春《地久天長》(大陸)

最佳女主角:詠梅《地久天長》(大陸)

最佳劇本:《Piranhas》(義大利)

最佳傑出藝術貢獻:《Out Stealing Horses》(攝影師:Rasmus Videbæk)(挪威、瑞典、丹麥)

最佳短片:《Umbra》(德國)

短片評審團獎:《Blue Boy》(阿根廷、德國)

最佳首套電影:《Oray》(德國)

最佳紀錄片:《Talking About Trees》(法國、蘇丹、德國、卡塔爾、乍得)