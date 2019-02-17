柏林影展得獎名單／影帝后「全是大陸人」　《地久天長》最大贏家

記者洪文／綜合報導
柏林影展於台灣時間17日凌晨揭曉得獎名單，大陸導演王小帥新片《地久天長》男女主角王景春、詠梅一次包辦影帝、影后，成為本屆最大贏家。
▲▼《地久天長》男女主角王景春、詠梅分別獲得影帝、影后，（圖／達志影像／美聯社）
▲《地久天長》劇照 。（圖／翻攝自網路）
柏林影展得獎名單
最佳影片金熊獎
《Synonyms》（法國/以色列/德國）
最佳導演：Angela Schanelec《I Was at Home, but》（德國、塞爾維亞）
評審團獎：
《By the Grace of God》（法國、比利時）
阿爾佛萊德獎：《System Crasher》（德國）
最佳男主角：王景春《地久天長》（大陸）
最佳女主角：詠梅《地久天長》（大陸）
最佳劇本：《Piranhas》（義大利）
最佳傑出藝術貢獻：《Out Stealing Horses》（攝影師：Rasmus Videbæk）（挪威、瑞典、丹麥）
最佳短片：《Umbra》（德國）
短片評審團獎：《Blue Boy》（阿根廷、德國）
最佳首套電影：《Oray》（德國）
最佳紀錄片：《Talking About Trees》（法國、蘇丹、德國、卡塔爾、乍得）