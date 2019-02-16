《女兵》班長脫了！罕見細肩帶曬事業線　唱跳一彎腰..全尖叫

記者盧薇淩／台北報導

「華研國際」與「寬宏藝術」16日在TICC台北國際會議中心舉辦「我們’s Women」演唱會，在拍戲階段的李宣榕蠟燭兩頭燒，一邊拍戲一邊準備演唱會；演唱抒情歌曲後，她脫下外套只剩黑色細肩帶，曬出性感事業線，唱跳時彎腰倒奶，在《女兵日記》有威嚴的班長，飄出性感女人味。

▲李宣榕穿著細肩帶，爆乳性感唱跳。（圖／寬宏提供）

拍戲、練歌兩頭燒，李宣榕微笑說：「因為戲還在進行，所以沒想到一眨眼這麼快就要上台了！第一次登上Ticc其實有點小緊張，之前練習都是挖拍戲空檔來排練，怕有不足地方，但我一定會盡力表現。」她也提到，粉絲們會主動幫她倒數演出時間，一方面緊張，但一方面卻也是一股安定的力量，也期待與粉絲們相見。

▲朱俐靜曬長腿。（圖／寬宏提供）

閻奕格不愧有「閻羅王」封號，除了演唱招牌歌曲《也可以》之外，還翻唱美國天后碧昂絲《Halo》，只見她渾厚低音後再飆高音，唱功令人驚艷；這次她更首次唱跳挑戰電音組曲，一連演唱3首歌組曲，動感演出炒熱氣氛。

閻奕格去年曾挑戰唱跳張惠妹勁歌組曲，這次首度挑戰電音歌曲，包括《眉飛色舞》、《瀟灑小姐》、《射手》，一連串動感歌曲加上帥氣舞蹈，就是要讓歌迷看到不一樣的她，閻奕格表示：「這次演出真的很緊張，因為我自己要求說要一個帥氣的solo舞，還跟舞蹈老師說一定要很帥，沒想到舞步比我想像中的難很多，希望不要腦袋空白忘記舞步，不然就不帥了，哈哈。」據悉，她為此苦練4天舞蹈，15日排練時還一小段忘記舞步，幸好正式演出順利成功，贏得全場歡呼。

▲閻奕格唱跳電音組曲，為此苦練4天。（圖／記者徐文彬攝）