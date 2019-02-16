女星被當頭潑水！　華晨宇光速「撐開自己外套罩住」超暖

記者張靖容／綜合報導

陸綜《王牌對王牌》因為高收視率而製作到第四季，新一季的節目請來沈騰、賈玲、華晨宇、關曉彤擔任常駐嘉賓。在最新一集的節目當中，有一個環節要聽歌唱出填空的歌詞，答錯就要接受潑水懲罰，華晨宇與賈玲一同接受懲罰，令人感動的是，華晨宇展現紳士風度照顧女搭檔，總是第一時間將自己的外套蓋在女生頭上。

▲華晨宇替女嘉賓蓋外套擋潑水懲罰。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

只要答錯題目，就要受潑水懲罰，只見華晨宇每一次在接受懲罰時都會留意賈玲是否會被水潑到，如果會被水淋到，一定第一時間迅速的撐開自己的外套或是將雨傘移到對方頭上，讓賈玲一起將身體伸進外套或傘中躲避潑水，這個舉動引來粉絲大讚華晨宇暖心，非常有紳士風度、有品格。



▲華晨宇替女嘉賓撐傘。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）







▲王牌對王牌。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

而關曉彤與沈騰這一組也是精彩畫面盡出，在一次潑水懲罰中，只見沈騰將跳出來的傘帥氣俐落的一把接住，結果一打開傘，卻發現傘呈現蜘蛛網的形狀，中間滿是洞，根本無法抵擋潑水！好笑的是，關曉彤一開始拿到的傘是個茄子造型傘，一度以為肯定要淋濕了，還好最後打開是把正常的傘，令兩個人成功躲過潑水的攻擊。

▲打開是把無法擋水的蜘蛛網造型雨傘。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

▼打開傘片段大概從46：37開始。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）