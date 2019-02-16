許凱皓出寫真書！　逼師妹獻出第一次...曖昧fu狂冒粉紅泡

記者盧薇淩／台北報導

許凱皓演出戲劇《我的老師叫小賀》， 2017年底他參與《偶像練習生》，一個除了舞蹈之外，從來沒有接觸過的領域，卻也因為這檔節目讓更多人知道，原來他除了跳舞，也能唱歌。而在此之後，他2019年推出首本寫真及數位單曲《戀習男友》，其中《嘟嘟嘟》歌詞由他參與部分填詞，MV則找來第一次出演的黃俞瑄獻出處女秀。

▲許凱皓推出寫真單曲。（圖／台灣角川）

從小喜歡看著MV模仿跳舞，所以被媽媽送去學舞蹈，高三畢業那年，許凱皓奪下Locking世界比賽第3名，舞齡不到5年，就被國外選手讚為天才型舞者，原先想往專業舞者邁進，卻因《大學生了沒》開始踏上演藝之路。近期除了演出戲劇《我的老師叫小賀》， 2017年底他參與《偶像練習生》一個除了舞蹈之外，從來沒有接觸過的領域，卻也因為這檔節目讓更多人知道，原來除了跳舞，也能唱歌。

▲許凱皓參與新單曲部分填詞。（圖／台灣角川）

許凱皓2019年推出寫真及數位單曲，寫真書中分成「約會秘境」、「舞力全開教學」、「成長思旅行」三部分，推出的新單曲《嘟嘟嘟》，特別邀請 Ada 阿達製作，親自參與部份填詞，歌曲展現了時下年輕人喜歡用訊息來傳達情感中曖昧的小情愫，讓整首歌聽完，身邊會冒出很多粉紅泡泡，輕快的節奏與甜蜜氛圍相當有渲染力。

輕快的旋律之外，許凱皓也展現簡潔有力的帥氣舞蹈，突破以往 Locking 舞風，為這首歌特地編了一套「手勢舞」。MV找來也同樣是舞蹈愛好者的黃柏勳導演執導，講述一群朋友在一次聚會中，透過電話或訊息來傳達雙方有好感的過程，女主角找來許凱皓小師妹黃俞瑄出演，這是她的第一次MV處女秀，讓她在開拍前兩天大失眠，但還好有貼心的師兄會在現場給他強心劑，讓緊張的女主角放鬆了許多。完整版MV在16日正式上線。

▲▼許凱皓在寫真書收錄約會美景及舞蹈教學。（圖／台灣角川）