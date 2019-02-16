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想起阿嬤「生活之道」　蕭敬騰30歲才敢買名車　

記者李欣容／台北報導

蕭敬騰在《魂囚西門》飾演替鬼做心理諮商的心理醫師，現實生活中，蕭敬騰也對鬼神有感應，在阿嬤過世時還天天看到她回家，講起阿嬤，蕭敬騰眼神滿是想念，「我阿嬤是一個對我們很好，對自己也很好的人。」或許是遺傳到阿嬤，蕭敬騰在30歲過後也終於開始學著犒賞自己，買下人生中第一台勞斯萊斯。

▲▼蕭敬騰《不一樣》新書vs《魂囚西門》小說&影集 座談會。（圖／記者黃克翔攝）

▲蕭敬騰《不一樣》新書vs《魂囚西門》小說座談會。（圖／記者黃克翔攝）

蕭敬騰年過30歲才開始會替自己買東西，「我帶給大家的形象都很正面，好像除了吃飯以外，其他錢都捐出去了一樣，但其實心裡還是會希望對自己好一點，這也是工作的動力，犒賞自己不是不能做的事情，只是我害怕做。」

▲▼蕭敬騰《不一樣》新書vs《魂囚西門》小說&影集 座談會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼蕭敬騰自認能深交的朋友不多。（圖／記者黃克翔攝）

或許是遺傳到阿嬤，他也開始學會對自己好，若能重來一次，蕭敬騰也想讓阿嬤看到他現在的成就。他主演的《魂囚西門》是改編自小說家九色夫作品，九色夫坦言，剛開始聽到老蕭名字，直白地問：「他是誰？」蕭敬騰跌坐在地傻笑，直說不介意。

▲▼蕭敬騰《不一樣》新書vs《魂囚西門》小說&影集 座談會。（圖／記者黃克翔攝）

後來，九色夫和老蕭約了一天日夜長談，他才發現，老蕭就像一匹狼，「跟人相處時脖子戴項圈，平時自己牽自己，看到喜歡的人，會把項圈交給對方，但主權仍在自己手上。」

蕭敬騰點頭同意，「我是一個很自我的人，能夠牽著我的人不多，我看人滿準，第一天就會知道，我跟你的交情可以到哪，深交的朋友1隻手就數得出來。」

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蕭敬騰, 不一樣, 魂囚西門

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