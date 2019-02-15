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林柏宏癡情狂圈粉！為救林依晨「吸出毒液」腫成香腸嘴

記者李欣容／綜合報導

林柏宏在《小女花不棄》中飾演神醫「東方炻」，對花不棄（林依晨 飾）窮追不捨，在最新劇情中，花不棄在西楚州被毒蠍咬傷，東方炻一把抓住花不棄替她將毒液吸出，但下一秒嘴巴卻腫成了「香腸嘴」，還自嘲：「我以前嫌我嘴唇太薄，現在這樣剛好，我是不是更俊俏了！」

▲▼ 林柏宏為救林依晨，用嘴吸出毒血腫成香腸嘴。 。（圖／周子娛樂）

▲▼ 林柏宏為救林依晨，用嘴吸出毒血腫成香腸嘴。 （圖／周子娛樂提供）

▲▼ 林柏宏為救林依晨，用嘴吸出毒血腫成香腸嘴。 。（圖／周子娛樂）

林柏宏在劇中雖喜歡捉弄林依晨，但知道對方有危險，仍奮不顧身用盡方法拯救她，讓許多原本喜歡「蓮花夫婦」的網友們倒戈轉向支持「東方不棄CP」。

林柏宏一路追林依晨，兩人在沙漠中迷路，一起找水、找路，林柏宏在微博深情回應：「那短短的幾天，可能是東方炻這輩子最開心的日子。即使我知道你心裡沒有我，我依然願意陪伴你、照顧你，直到你得到真正的幸福，我不知道那會不會是我給的，但你若願意給，我願意等。​​​」此番發文更是惹得粉絲心疼不已，覺得東方炻真的是太痴心了。

▲▼ 林柏宏為救林依晨，用嘴吸出毒血腫成香腸嘴。 。（圖／周子娛樂）

▲黃心娣劇中頻頻受傷，明明傷重還要問張彬彬自己美不美。（圖／周子娛樂）
 
另一方面，由黃心娣所飾演的雙胞胎姐姐柳青蕪，在利益與情感的糾葛中，選擇救了男主角陳煜（張彬彬 飾）還受了傷，在山洞裡的深情告白讓網友大讚她演技爆發，但也有網友吐槽，柳青蕪都受傷快死了，為什麼還要問陳煜：「我美嗎？」

對此，黃心娣笑說：「只能怪青蕪真的太愛陳煜了，就算只能得到他的一句讚美也好。」還有許多黃心娣的粉絲護航，向編劇喊話：「就不能讓陳煜跟青蕪在一起、不棄和東方炻在一起嗎？這樣不是皆大歡喜！」該劇持續在台灣愛奇藝獨播中，每周二、三、四晚上10點更新。

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關鍵字

小女花不棄, 林柏宏, 林依晨, 黃心娣, 張彬彬

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