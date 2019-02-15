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謝震廷「滿地碎玻璃酒氣」虐心自剖！母交換日記2年..從誤解到釋懷

記者盧薇淩／台北報導

金曲新人謝震廷推出第二張創作概念專輯《愛麗絲》，其中單曲《小星星》悄悄地站上KKBOX獨立音樂單曲榜冠軍寶座，也獲金球獎、奧斯卡金像獎最佳外語片入圍電影《我想有個家》選為電影中文主題曲。不過一開始謝震廷母親聽到歌曲時，認為他把「家醜」外揚，後來經過溝通後，才逐漸理解他用意。

▲▼謝震廷《小星星》講出自身傷痛 。（圖／十全娛樂））

▲謝震廷《小星星》寫出從小家庭的傷痛 。（圖／十全娛樂）

《小星星》的創作源自謝震廷對自己原生家庭的真實描繪，歌詞中寫到「滿地的碎玻璃／滿身的酒氣／那是我們不願抹滅的過去／可是我們從來都不想放棄／那曾經美麗的家庭」，赤裸寫出年幼時在家庭中受到的傷害，雖然外表長大了，但內心的痛苦從未離開，對於過去或未來都一樣感到迷惘。

謝震廷希望藉由真實經歷創作的衝擊性，引起大眾對於兒福的重視，讓現在仍在水深火熱中掙扎的孩子們，有得到援助的機會。其實一開始謝震廷母親聽到歌曲後，感到非常傷心，無法認同他赤裸地將「家醜」外揚，但自從2年前母親罹癌後，謝震廷又回到原本失聯的母親身邊，以「交換日記」的方式，以文字和母親溝通，2年間從憤怒、不解的情緒，變成現在宛如好友、能自在的聊天。因此，這次母親對於歌曲的不理解，謝震廷也以透過交換日記的文字，讓她理解背後創作動機，逐漸被釋懷。

▲謝震廷【 愛麗絲 Where Are We Going？】2018最新專輯記者會 ▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝震廷和媽媽寫了2年交換日記。（圖／記者湯興漢攝）

《我想有個家》劇情描述12歲男孩贊恩如何掙扎求生，挺身控告父母只生不養的故事。電影公司在聽過謝震廷的《小星星》之後，驚訝於雙方作品探討的議題竟能如此契合，立即邀約合作，成為電影中文主題曲。

謝震廷在看過電影之後寫下「幸運的是，我們竟是那群看著這部電影的人，在感同身受或流完淚之後，還是要相信雨過終會天晴，謝謝這部電影，讓我們有機會再一次看清楚自己，還是⼀個有選擇的人，有家的人。」道出謝震廷已漸漸走出過去的傷痛，並希望帶給相同經歷的人們正向力量，一起前行。

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關鍵字

謝震廷, 小星星, 我想有個家

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