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梁文音過年無法回娘家哭了！　陪公婆旅日一週秒胖X公斤

記者盧薇淩／台北報導

歌手梁文音趁新春假期，與老公及公婆到日本名古屋旅遊，談及與公婆朝夕相處，她笑說： 「對我來說是蠻大的學習，重點是看著婆婆的一舉一動，讓我覺得想成為像她這樣充滿愛的好妻子、好媽媽，覺得有媽真好！」不過在日本玩得開心，卻無法回高雄娘家過年，她也坦言有忍不住偷哭，「沒有回娘家還是有一點點心酸酸的。」

▲▼梁文音和家人到日本旅遊 。（圖／環球音樂）

▲梁文音和家人到日本旅遊 。（圖／環球音樂）

梁文音展開為期一個多禮拜的孝親之旅，與老公、公婆造訪當地知名景點，包括名古屋城、犬山城等名勝，她尤其對名花之里的花海及燈祭感到印象深刻，「這邊很像是長輩的『迪士尼』，老人家都很喜歡花，加上有些好吃的餐廳、晚上看夜景，覺得園區的設計相當豐富。」

此趟旅行有公婆隨行，梁文音每天三餐都被家人餵食，擔心她會餓到，她打趣：「我從第一天吃到最後一天，人生從來沒有這麼飽過。」透露日本行約胖了3公斤，打趣要親友暫時不要約她聚餐。

▲▼梁文音和家人到日本旅遊 。（圖／環球音樂）

▲梁文音到日本旅遊一週 。（圖／環球音樂）

日前終於有時間放大假，主要探視住在日本的姨婆，也透露上次到日本是為了工作，「我記得當時是要拍攝《情人知己》MV，隔了這麼多年，覺得一切都很不同了。」梁文音也說： 「帶著家人出門，其實都是我當人肉導航，邊搜尋邊玩，只是因為日本是右駕，所以坐副駕駛座的時候很緊張！心跳很快，老公可以開是因為他待過印尼，所以對他來說很容易，日本交通我不熟悉，80%的時間都在迷路。」

在日本玩得開心，不過談及無法回娘家過農曆年，心情還是有些失落，「出發前有偷哭，其實超級想家，沒有回娘家還是有一點點心酸酸的，沒辦法像往年一樣，給老人家抱抱或是親親臉頰。」流露不捨心情。

▲▼梁文音和家人到日本旅遊 。（圖／環球音樂）

▲梁文音無法回高雄娘家過年忍不住偷哭。（圖／環球音樂）

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