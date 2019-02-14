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離婚4年…白百何「外套護肚」飄孕味　小鮮肉陪上婦產科！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星白百何2017年被拍到與男模在泰國泳池互動親暱，事後與老公陳羽凡發出聲明，坦承2人已經在2015年離婚，早已恢復單身。不過近日她先是被拍到雙手緊緊護著肚子，走路緩慢且微微往後傾，飄出濃濃孕味，隨後又被拍到現身婦產科，引起外界瘋猜她是否已經懷孕，掀起不少熱議。

▲▼白百何。（圖／翻攝自微博／白百何、《新浪娛樂》）

▲白百何被拍到現身婦產科。（圖／翻攝自微博／白百何、《新浪娛樂》）

據大陸媒體《新浪娛樂》報導，白百何日前被目擊現身北京街頭，當時她戴著鴨舌帽，雙手緊緊抱著厚外套護著腹部，腳踩平底鞋，行動十分緩慢，而且走路時，上半身也微微往後傾，非常小心翼翼。

▲▼白百何。（圖／翻攝自微博／白百何、《新浪娛樂》）

▲白百何早前在北京街頭被拍到一直護著肚子，而且動作也非常緩慢且小心翼翼。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

隨後還被拍到與一名男友人，一起現身婦產科，雖然戴著口罩及鴨舌帽，但還是被眼尖網友認出，懷孕傳聞也因此塵囂而上，掀起不少熱議，部分網友認為她已經離婚了，即便有新歡，或是再婚、懷孕，都是很正常的事情：「即已離婚，各自安好，沒什麼不好的」、「這麼多年過去了，再結婚生子也不奇怪吧」。

對於離婚傳聞，白百何的工作人員稍早已經出面否認，代為回應她是因為牙痛，到醫院打點滴，並非如外界所傳：「請大家不要無中生有。」

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