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單身狗別聽！艾怡良情人節曝「心碎催淚曲」MV..網：太好哭

記者盧薇淩／台北報導

今天是2月14日西洋情人節，音樂創作細膩浪漫的艾怡良，在祝全天下「有情人終成眷屬」的同時，於下午2點14分，獻上新專輯中的催淚MV作品《給朱利安》，在這特別的節日，不只有情侶放閃，也還有音樂伴著單身男女，她說：「總有幾個這麼重要的節日，是在心碎的時候度過的。」但催淚程度也讓大批「單身狗」直呼：「情人節聽這首歌太好哭！」

▲▼艾怡良情人節推出催淚新歌MV 。（圖／環球提供）

▲艾怡良情人節推出催淚新歌MV 。（圖／環球提供）

絕大部分的人心中，都有一段年少輕狂的愛，很多時候，當自己說出很想念對方的同時，其實想念的往往是當時的自己，在走過時間的傷後會發現，沒經歷這個他，就不會活成自己，成為更有故事的人生。艾怡良創作《給朱利安》正是這樣，雖是一種自溺，卻莫名讓人能在情緒低落到谷底後，又獲得嶄新力量。
 
音樂製作人陳建騏的鋼琴和弦溫暖而深刻，艾怡良更在唱這首歌時，數度在錄音室哭到不能自己，這首歌是寫給過去的愛情，深深愛過的曾經，但過這麼多年了怎還會泣不成聲？原來哭得是曾經留在他身上的回憶和青春。

▲▼艾怡良情人節推出催淚新歌MV 。（圖／環球提供）

▲艾怡良在錄音室唱《給朱利安》爆哭。（圖／環球提供）

艾怡良忍住不讓情緒潰堤，好好地把這段故事說完，錄完後大家都慶幸，「我們留下了這個，我們都不後悔的版本。」情感豐沛、作品直搗人心的艾怡良，在面對情人節時，卻笑說自己其實是個不過節的人，因此很少有機會慶祝。而《給朱利安》MV畫面剪輯先前在台北舉辦「不想忘記的名字們」新歌演唱會，而接下來3月1日「不想忘記的名字們」新歌演唱會—水平高雄站，歌單也將與台北站不同。

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