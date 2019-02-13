影／《冰雪奇緣2》首支預告「比第一集黑暗」　艾莎、安娜有麻煩了

記者洪文／綜合報導

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》2013年席捲全球，艾莎、安娜公主成為兒童心中人氣動畫角色。續集《冰雪奇緣2》（Frozen 2）等了5年將在2019年推出，首支預告13日晚間總算推出，這次的大麻煩似乎來自外面的世界，兩姐妹努力抵抗大自然的奇怪力量，不少網友認為「比第一集黑暗」。

▲《冰雪奇緣2》劇照 。（圖／翻攝自預告）

艾莎在《冰雪奇緣》首集中還不太能靠意志力控制冰魔法，不過在預告一開始她看來已能駕輕就熟，不但能靠著腳結冰如同「蜻蜓點水」踏浪前進，更不斷使出冰魔法抵抗眼前巨浪，還是有點難以控制，一度被捲進大海中，令人緊張。

▲▼《冰雪奇緣2》艾莎用冰魔法試圖阻止巨浪。（圖／翻攝自預告）



下一個畫面，安娜發現這次看向城堡窗外疑似有菱形狀的結晶物，可能是這次的問題來源，兩姐妹與阿克一起前往落葉的森林冒險，準備把問題解決，看向山谷下的另一個世界，疑似就是問題的來源。

▲▼《冰雪奇緣2》安哪開窗發現不對勁，後面又疑似被困在山中。（圖／翻攝自預告）



《冰雪奇緣2》首集主角們艾莎、安娜、阿克、雪寶、漢斯全員回歸，並加入新角色將由《黑豹》中帝查卡國王弟弟、反派齊爾蒙格父親的史達林布朗（Sterling Brown）獻聲，不過角色外型、背景尚未公布。

▲▼《冰雪奇緣2》新角色曝光，不過不知道身分為何。（圖／翻攝自預告）



導演珍妮佛李（Jennifer Lee）先前向《綜藝報》表示：「這次的動畫比第一集更大、更具史詩感，但仍然專注於艾莎、安娜，他們將遠離艾倫戴爾王國。」

《冰雪奇緣2》將於2019年11月22日北美上映。

▲《冰雪奇緣2》預告還是沒有太多故事線索。（圖／翻攝自預告）