ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小賈斯汀婚禮前爆「正在治療憂鬱症」　海莉真情一句話⋯粉絲淚目

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）14歲出道就一炮而紅，接著卻是一連串負面新聞的開始，包括從未間斷的桃色緋聞、脫序行為，甚至曾年紀輕輕就染上藥物成癮惡習。他在2017年開始幾乎暫離歌壇，並在這段時間與模特兒海莉（Hailey Bieber）結婚。不過就在兩人婚禮舉辦前，傳出小賈斯汀正在治療憂鬱症。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）剪了清爽短髮。（圖／CFP）

▲小賈斯汀和海莉將在二月底完婚，卻爆出目前正在治療憂鬱症。（圖／CFP）

知情人士向外媒透露，即將滿25歲的小賈斯汀其實一直深受情緒疾病所苦，除了正在治療的憂鬱症之外，他其實自小就患有注意力不足過動症（簡稱ADHD，俗稱過動症），或許也是小賈斯汀過去時常行為脫序的原因，然而巨大的明星光環和被關注的壓力讓他喘不過去，因此形成了惡性循環。

小賈斯汀宣布 永久取消粉絲見面會。（圖／CFP）

▲小賈斯汀出道11年來其實都深受情緒症所苦。（圖／CFP）

他在去年與模特兒海莉登記完婚，婚禮傳出將在兩月底舉行，不過卻在人生大事前夕傳出他「情緒低沈和身心俱疲」，因此正在治療憂鬱症。但知情人士強調：「小賈斯汀的精神問題與他的婚姻以及海莉都無關，他身邊有出色的幫手，目前正在接受治療，也有信心很快就會好起來。」

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉（Hailey Bieber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小賈斯汀和海莉形影不離。（圖／CFP）

小賈斯汀先前自白，過去他曾經不當沈迷於性愛和不當的男女關係中，但這一年來他禁慾，目的是為了「更靠近神」，除了藉由宗教力量找到出口外，與當時身份是前女友的海莉重逢，也讓他找到了安全感與真愛。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉（Hailey Bieber）。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀和海莉的婚姻一度不被看好，兩人用真愛打破傳言和偏見。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

儘管小賈斯汀過去負面消息頻傳，但當海莉被問道另一半的缺點時，她堅定說道：「他一點壞習慣都沒有！」兩人的戀情和婚姻曾經不被看好，但他們也用行動證明真愛能戰勝一切，也讓小賈斯汀的粉絲從反對轉為支持，感激的對海莉表示：「謝謝妳陪在他的身邊。」

周杰倫「眨眼遊戲」自豪眼小卻秒輸　林書豪吐槽：太丟臉了吧

推薦閱讀

過年宅在家看朱智勛打活屍！　粉喊：《李屍朝鮮》第二季在哪？

泰勒絲「丟下葛萊美」飛到半個地球外　黏男友幸福樣⋯粉絲看哭

韓最強「歐巴收割機」是金香起！　朱智勛、鄭雨盛操心幫選大學志願

這次不是左三男！BTS登葛萊美　歐美網友狂搜「眼鏡男」：太性感！

網爆：宋仲基、宋慧喬分了「IG刪很多照片」　八卦瘋傳上熱搜

《PRODUCE 101》第四季播出時間曝光　「三月中前推主題曲」

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

子瑜為夢想晚2年高中畢業！　全力衝事業「放棄大學生活」

南韓第一人！防彈少年團站上葛萊美舞台　RM承諾：我們會再回來

YG硬起來！大動作蒐證告酸民　「已有6人被告」20歲黑粉移送法辦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

愛紗「癡心避孕」卻被背叛！　周洺甫婚變1年前早有預兆

鄧紫棋穿熱褲…往下一看「鉛筆腿現形」　網嚇傻：瘦好多

提款卡在小蠻手上　邵翔寵女友：我的錢就是她的！

「跟愛豆世界飛」一個月要花多少錢？　站姐秀帳單數字⋯網驚呆！

獨家／家家前男友出面打臉！曝甜蜜照「揭分手真相」：令人不齒

胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！

影／《冰雪奇緣2》首支預告「比第一集黑暗」　艾莎、安娜有麻煩了

小蠻邵翔交往6年有「愛的結晶」　放話：30歲前把自己嫁掉

搭機偶遇口罩少年！兒子嗨喊：電視上的哥哥　一看「真的是超紅偶像」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小賈斯汀, 海莉鮑德溫, 海莉比伯, 賽琳娜戈梅茲, Justin Bieber, Hailey, Selena Gomez

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 3年前當小三爆哭謝罪！　貝琪宣布結婚「閃嫁10年粉絲」
  2. 胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！
  3. 哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了
  4. 梅根嫁皇室1年「懷孕7月還在被罵」　喬治克隆尼火大幫出頭
  5. 「台灣金曲歌后」補位《歌手》！　網一看high了：青峰追星大會
  6. 林允遭爆花錢買熱搜！　釣出本尊「這樣回網友」
  7. 打到冰原也融掉！《七龍珠超：布羅利》進化　4DX版台灣看得到
  8. 《李屍朝鮮》柳承龍賣炸雞破紀錄　上映21天登「最賣座喜劇」
  9. 周明璟小賭新手運贏3倍　荷官拒收小費「以為我串謀」
  10. AOA智珉刪除爆瘦照片！加發3張「5字」親自回應粉絲了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366