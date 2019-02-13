小賈斯汀婚禮前爆「正在治療憂鬱症」　海莉真情一句話⋯粉絲淚目

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）14歲出道就一炮而紅，接著卻是一連串負面新聞的開始，包括從未間斷的桃色緋聞、脫序行為，甚至曾年紀輕輕就染上藥物成癮惡習。他在2017年開始幾乎暫離歌壇，並在這段時間與模特兒海莉（Hailey Bieber）結婚。不過就在兩人婚禮舉辦前，傳出小賈斯汀正在治療憂鬱症。

▲小賈斯汀和海莉將在二月底完婚，卻爆出目前正在治療憂鬱症。（圖／CFP）

知情人士向外媒透露，即將滿25歲的小賈斯汀其實一直深受情緒疾病所苦，除了正在治療的憂鬱症之外，他其實自小就患有注意力不足過動症（簡稱ADHD，俗稱過動症），或許也是小賈斯汀過去時常行為脫序的原因，然而巨大的明星光環和被關注的壓力讓他喘不過去，因此形成了惡性循環。

▲小賈斯汀出道11年來其實都深受情緒症所苦。（圖／CFP）

他在去年與模特兒海莉登記完婚，婚禮傳出將在兩月底舉行，不過卻在人生大事前夕傳出他「情緒低沈和身心俱疲」，因此正在治療憂鬱症。但知情人士強調：「小賈斯汀的精神問題與他的婚姻以及海莉都無關，他身邊有出色的幫手，目前正在接受治療，也有信心很快就會好起來。」

▲小賈斯汀和海莉形影不離。（圖／CFP）

小賈斯汀先前自白，過去他曾經不當沈迷於性愛和不當的男女關係中，但這一年來他禁慾，目的是為了「更靠近神」，除了藉由宗教力量找到出口外，與當時身份是前女友的海莉重逢，也讓他找到了安全感與真愛。

▲小賈斯汀和海莉的婚姻一度不被看好，兩人用真愛打破傳言和偏見。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

儘管小賈斯汀過去負面消息頻傳，但當海莉被問道另一半的缺點時，她堅定說道：「他一點壞習慣都沒有！」兩人的戀情和婚姻曾經不被看好，但他們也用行動證明真愛能戰勝一切，也讓小賈斯汀的粉絲從反對轉為支持，感激的對海莉表示：「謝謝妳陪在他的身邊。」