【演唱會懶人包】2個月超過15場！2019韓星訪台專場就看這篇

為喜歡 K-POP 的你提供最新韓樂發行＆獨家專欄！現在就跟著韓語小編..

文／KKBOX編輯室

和歐爸歐膩最親近的互動，就是這一刻！2019年上半年韓星接力登台不間斷，接下來2個月內將有超過15場韓星訪台演出，跟著韓語小編的整理做筆記，掌握 K-POP 大勢歌手、演員們的專場資訊。韓粉們的荷包、心臟請務必好好撐住！

2/16 金在中

圖片取自 CRC ENT. facebook

人氣歌手金在中將於2月16日來台舉行<2019 KIM JAE JOONG J-PARTY & MINI CONCERT IN TAIPEI>。兼具歌手、演員、舞台導演等多重身分的金在中，將透過這次的演出，為每一位到場的粉絲展現最真實而自然的一面，為大家製造美好的回憶。

演出時間：02/16 (六) 18:00

演出地點：天母體育館

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

2/23 DJ HYO

少女時代成員孝淵變身 DJ HYO，將於2月23日（六）在台北夜店 OMNI 放歌給大家聽！讓大家零距離看見不同於偶像的魅力，並跟著 DJ HYO 熱情奔放的〈Sober〉、〈Punk Right Now〉等舞曲一起狂歡。



演出時間：02/23 (六) 22:30

演出地點：OMNI

購票方式：請洽 「theLOOP presents “零距離” ft. DJ Hyo 孝淵」

2/28 崔振赫

接連以韓劇《馬成的喜悅》、《皇后的品格》攻佔劇迷的心，演員崔振赫將在2月28日來台舉行《2019崔振赫“LOVE”台灣粉絲見面會》。透過或動，不僅能親耳聽見崔振赫演唱多首韓劇OST、近距離擊掌。更有機會獲得彩排、記者會、親簽海報以及與藝人合照等粉絲福利。崔太太們，絕對把握見老公的機會。

演出時間：02/28 (四) 18:00

演出地點：TICC台北國際會議中心

購票方式：ibon網站及全台 7-11 ibon 機台

3/2 李洪基

橫跨歌唱、戲劇、舞台劇、綜藝節目等全方位藝人李洪基，時隔三年，將於3月2日訪台舉辦個人演唱會「2019 LEE HONG GI SOLO CONCERT [I AM] IN TAIPEI」。除了有機會聽到最新專輯作品及經典曲目，當天也是李洪基的生日，粉絲們千萬別錯過這場別具意義的聚會！

演出時間：03/02 (六) 18:00

演出地點：TICC台北國際會議中心

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

3/2 朴志訓

圖片由JUSTLIVE 就是現場提供

朴志訓將在 3月2日首度以個人身份，來台舉行粉絲見面會和大家共樂！這次的「2019 PARK JIHOON ASIA FAN MEETING IN TAIPEI “FIRST EDITION”」是亞洲巡迴見面會的首站，也將帶來前所未見的演出及近距離互動！喜歡朴志訓的 May 們，務必把握和歐爸近距離接觸的機會～

售票日期：02/16 (六) 14:00

演出時間：03/02 (六) 19:00

演出地點：臺大綜合體育館三樓

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

3/3 BLACKPINK

2016年出道的 BLACKPINK 陸續以〈AS IF IT'S YOUR LAST〉、〈PLAYING WITH FIRE〉、〈DDU-DU DDU-DU〉等熱門曲擄獲樂迷的心，並在全球各大數位音樂榜創下好成績。女孩們將於3月3日首度登台開唱。BLINK 們，務必把握見證 BLACKPINK 舞台魅力的機會。

演出日期：03/03 (日）18:00

演出地點：林口體育館

購票資訊：拓元售票

BLACKPINK 好歌一次聽！

3/3 崔珉豪

圖片取自 海樂大舞台 facebook

SHINee 崔珉豪將於3月3日來到台北和粉絲們見面！透過「CHOI MINHO FANMEETING TOUR <Best CHOI’s MINHO>inTAIPEI」見面會，透過別具特色的演出舞台，展現珉豪專屬的個人魅力！

演出日期：03/03 (日) 18:00

演出地點：TICC 台北國際會議中心

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店 FamiPort

3/9 尹智聖

圖片取自Yoon Ji Sung official facebook

被粉絲們封為「全世界最溫暖的隊長」的尹智聖，將在3月9日首度以個人身份訪台和粉絲們同樂！日前正準備音樂劇《那些日子》演出的他，忙碌之餘不忘粉絲，在生日隔天透過「2019 YOON JI SUNG 1st FAN MEETING : Aside in TAIPEI」和大家相見。

售票日期：02/17 (日) 11:00

演出日期：03/09 (六)16:00

演出地點：臺大綜合體育館三樓

購票方式： 拓元

3/10 YURI

去年發行個人專輯的少女時代成員俞利，開啟首次亞洲巡迴見面會「YURI 1st Fanmeeting Tour "INTO YURI" in TAIPEI 」，第一次與粉絲們近距離接觸。見面會上，俞利除了分享特製影片，也將演唱多首歌曲，並進行與粉絲們的互動環節，喜愛俞利的粉絲千萬別錯過。

演出日期：03/10 (日) 19:00

演出地點：永豐 Legacy Taipei 傳音樂展演空間

購票方式：KKTIX 及全台全家便利商店 FamiPort

3/16 ASTRO

韓國人氣男團ASTRO時隔一年將帶著巡迴演唱會「ASTRO The 2nd ASTROAD to Taipei [STAR LIGHT]」，再次訪寶島。這場演唱會，也是海外巡演的首站，除了將帶來新歌舞台，成員們也正在積極準備豐富的舞台表演，期待和 AROHA 再創造美好的回憶。

演出日期：03/16 (六) 18:00

演出地點：TICC 台北國際會議中心

購票方式：ibon網站及全台7-11 ibon 機台

3/17 成勛

演員成勛 2019 年巡迴見面會，海外首場將獻給台灣的成太太們。成勛巡迴見面會「My Secret Date」將於3月17日於信義劇場 Legacy MAX 舉行，更多資訊將陸續公布。

售票日期：尚未公布

演出日期：03/17 (日)

演出地點：Legacy MAX

3/23 河成雲

圖片取自 CCE 中華文創娛樂 Facebook

河成雲將在3月23日於TICC台北國際會議中心舉辦個人見面會「HA SUNG WOON 1st FANMEETING in TAIPEI 'MY MOMENT'」。

結束 Wanna One 團體活動後，河成雲首次訪台，陪伴和喜歡 HA:NEUL 們創造共同的回憶，千萬別錯過！

售票日期：尚未公布

演出日期：03/23 (六) 18:00

演出地點：TICC 台北國際會議中心

3/28 MONSTER KPOP Concert in Taipei

圖片取自Monster KPOP Concert in Taipei facebook

由 SUPER JUNIOR 領軍、RED VELVET、請夏 CHUNG HA、VAV 的 KPOP 群星演唱會「MONSTER KPOP Concert in Taipei」3月28日將在小巨蛋隆重登場。豐富的演出內容，將帶給台灣歌迷們精彩的視聽饗宴。

演出日期：03/28 (四) 19:00

演出地點：台北小巨蛋

購票方式：ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台

3/30 南柱赫

人氣男星南柱赫，自模特兒出身到目前轉戰戲劇、電影的表現，皆以暖心男孩的形象受到關注。跨界發展大有斬獲的南柱赫，近期接演新劇《如此耀眼》將於春季開播，並宣佈將於3月30日來台舉辦「2019 NAM JOO HYUK FANMEETING ' Current ' in TAIPEI」見面會。

售票日期：02/16 (六)11:00

演出日期：03/30 (六)18:00

演出地點：Legacy Max

那些關於南柱赫的主題曲

4/6 朴寶劍

大家的「男朋友」朴寶劍要來台灣舉辦見面會了！隨著韓劇《請回答1988》、《雲畫的月光》、《男朋友》的熱播，讓男主角朴寶劍成為擄獲眾心的大勢演員。朴寶劍亞洲巡迴見面會於年初從首爾起跑，接連在日本、新加坡、香港等地舉行，並將此次巡演的最後一站留給台灣粉絲們。

售票日期：02/16 (六) 11:00

演出日期：04/06 (六) 18:00

演出地點：南港展覽館

購票方式：KKTIX 及全台全家便利商店FamiPort

4/7 DAVICHI

曾為「太陽的後裔」、「沒關係，是愛情」等多部韓劇獻唱OST的雙人女聲團體 DAVICHI，即將兩度來台開唱。「2019 DAVICHI CONCERT in Taipei」上，除了精彩可期的歌唱演出，將加碼放送全場擊掌等多重福利，讓粉絲們沈溺在DAVICHI的美聲之餘，也能和歐膩們近距離互動百分百！

演出日期：04/07 (日) 18:00

演出地點：LEGACY MAX

購票方式：ibon 售票網站及全台 7-11 門市 ibon 機台

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