正妹主播返鄉被認出　鄉親搶拍：妳在電視看起來比較老

記者林彥君／台北報導

華視今（11日）開工團拜，主播群房業涵、黃柏齡、朱培滋、莊雨潔、宋燕旻、劉奕君和陳又寧說吉祥話拜年。主播房業涵今年回清水老家過年，孝順的她把年終全數包給爸媽，在家鄉幾次外出買菜、買彩券時，被熱情的鄉親認出合照，有鄉親對她說：「妳電視上看起來比較老耶！本人好像學生喔。」讓她哭笑不得。

▲主播房業涵私下裝扮像學生。（圖／翻攝自Facebook／房業涵Mena）

主播莊雨潔去年因好友罹癌，讓她感覺生命很脆弱，今年有感而發，希望大家身體健康。而今年她回到南投老家過年，很開心說：「真的是回去當大小姐，超級幸福的。」今年發紅包也讓她大失血，姊姊生了第二胎，讓她多了一個姪子要發紅包，笑說：「希望以後能多生一點賺回來。」而她老家在紫南宮旁，她也特別拿了發財錢母，希望新年能荷包滿滿。

▲主播房業涵。（圖／翻攝自Facebook／房業涵Mena）

主播朱培滋除夕夜堅守崗位，一播完晚間新聞就趕回家和家人吃年夜飯，有別以往過年會出國或到外縣市旅行，她今年只有回奶奶與外婆家，陪長輩和親戚話家常，她今年開了新的新聞單元「培你聊電影」，分享最新、有趣的電影上映資訊給觀眾。主播宋燕旻則是期許大家在2月14日之前，單身的人能快點脫單，有另一半的人都幸福圓滿。

▲華視開工團拜。（圖／華視提供）