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《復仇者4》浩克「長相大進化」爆第4人格　網：變帥了

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全新宣傳照片釋出，元老級6位成員包括鋼鐵人、浩克、雷神索爾、鷹眼、美國隊長、黑寡婦造型曝光，當中浩克的全新型態最吸引觀眾目光，因為他不僅穿上了衣服，甚至整個容貌更像個人類，網友一致驚嘆：「變更帥了！」

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▲▼《復仇者聯盟4》劇照，鋼鐵人、浩克、雷神索爾、鷹眼、美國隊長、黑寡婦。（圖／翻攝自推特）

▲《復仇者聯盟4》宣傳照片，鋼鐵人、浩克、雷神索爾、鷹眼、美國隊長、黑寡婦造型曝光。（圖／翻攝自推特） 

美國隊長在《復仇者聯盟3》換了深藍色為主的戰服，因在《美國隊長3》觸犯「蘇科維亞協議」，手臂上拿掉了「Avengers」的標誌，前一陣子在《復仇者聯盟4》預告也是穿同樣一套戰服，可是他在這次的宣傳照穿回了早期的藍白紅經典戰服，手臂上的「Avengers」臂章也恢復了。

黑寡婦在《復仇者聯盟3》以金黃色俐落及肩短髮出現，前一陣子在《復仇者聯盟4》預告也是同樣的髮型，不過她的頭髮在這次宣傳照染回了早期的酒紅色，仔細一看更難得把頭髮綁成辮子的造型，尤其手環上多了一個像手錶的新裝置，被網友認為將使用蟻人量子領域進行「時間旅行」關鍵。

鷹眼雖然在《復仇者聯盟4》預告變成浪人羅賓的造型，這次的宣傳照又背著「箭袋」回到了早期的造型，而鋼鐵人則是戰服肩膀上鍍金色的元素更多，更接近先前傳出的Mark85版本，幾乎沒變的是雷神索爾仍維持《雷神索爾3》以來的短髮，而且手上的武器也是《復仇者聯盟3》之後的暴風槌。

▲▼《復仇者聯盟4》劇照，鋼鐵人、浩克、雷神索爾、鷹眼、美國隊長、黑寡婦。（圖／翻攝自推特）

▲浩克《復仇者聯盟4》長相大進化。（圖／翻攝自推特）

最大的改變就是浩克，他自從《無敵浩克》以來幾乎以裸上半身出現，這次罕見穿上了黑色系戰服，而且臉部的長相也有非常明顯的改變，更像是變身前布魯斯班納教授的模樣，這樣一半布魯斯班納、一半浩克的型態，非常接近漫畫中的「浩克教授」（Professor Hulk）版本。

雖然浩克因版權關係，沒有辦法推出獨立電影，可是漫威一直都有在各個電影鋪設他的角色故事線，容貌也漸漸有些變化，特別是在《雷神索爾3》長相變帥且發展可以說話、有相對平靜狀態的能力，到了《復仇者聯盟3》無法正常變身浩克，帶出布魯斯班納教授、浩克共用同一個身體的衝突。

▲▼《復仇者聯盟4》疑似會出現「浩克教授」。（圖／翻攝自Comicbook）

▲《復仇者聯盟4》疑似會出現「浩克教授」。（圖／翻攝自Comicbook）

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其實「浩克教授」首次出現在漫畫Incredible Hulk＃377，其中解釋浩克是由布魯斯班納教授的童年創傷衍生而來的，因為長年受到爸爸的虐待，加上被伽瑪射線照射而產生異變，而出現了第三人格「灰浩克」（Grey Hulk）喬菲西特（Joe Fixit），而「浩克教授」則是他的第四人格：擁有布魯斯班納的智慧、灰浩克的狡猾傲慢以及無敵浩克的力量。

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰, 浩克

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