顏永烈大兒子「肚子痛到在床上滾」大病後變一個人：靈魂調換？

記者林彥君／台北報導



《愛玩客》主持人顏永烈和老婆育有9歲的大兒子「顏阿哥」和小兒子「顏小弟」，顏永烈說過年前顏阿哥大病一場，突然肚子痛，在床上打滾，在台大兒童醫院經3位主治醫生檢查，住院2天確診是流感引起的腸胃炎，夫妻48小時沒闔眼，虛驚一場。顏阿哥生病後變得豁達，生日願望竟是「身體健康」當醫生。

▲顏永烈一家人幸福又甜蜜。（圖／顏永烈提供）

顏永烈說，當時看到兒子痛苦的表情嚇傻，趕緊送醫，沒想到連續轉診，讓夫妻急得像熱鍋上的螞蟻，先是帶顏阿哥到診所就診，之後轉至耕莘醫院掛急診，醫生懷疑有盲腸炎，建議轉診，又再轉至台大兒童醫院，兒子住院4天後出院，剛好是除夕前一天，家人可以在家團圓。

▲顏永烈大兒子日前生病。（圖／翻攝自Facebook／顏永烈）

顏永烈說，往年過年壓歲錢都是老婆保管，大兒子很孝順還會各包50元紅包給阿公阿嬤，今年讓大兒子留有2000元現金，平時把錢看得比什麼都重要的顏阿哥，知道顏永烈近日想要買Swtich遊戲卡，竟然把錢給顏永烈說：「拿去買。」讓顏永烈笑說：「生一場重病，兒子是不是被靈魂調換？」

▲顏永烈和兒子感情深厚。（圖／顏永烈提供）

顏永烈認為大兒子對金錢重視跟胎教有關，老婆是銀行理財員，上班期間都在算錢，所以兒子出生後從小就數學好。過年期間家人玩「21點」，顏阿哥靜靜在一旁看了一個小時，從沒玩過想試試身手，沒想到一連贏了3000元，讓顏永烈驚呼，「沒人教他，太強了！」

▲▼顏永烈年節和兒子到苗栗走春。（圖／顏永烈提供）