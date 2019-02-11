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BTS首登葛萊美　柾國被問太慌張！RM偷講韓文：說你剛剛準備的

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體BTS防彈少年團首度踏上葛萊美獎（Grammy Awards）的舞台，雖然沒有得獎，卻已是南韓歌手創舉，在接受美媒訪問時，柾國被提問，一時慌亂遲疑了一下，隊長RM在旁偷偷用韓文提點：把你剛剛準備的說出來就好。

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▲▼防彈少年團（BTS）出席「第61屆葛萊美獎」。（圖／達志影像／美聯社）

▲防彈少年團（BTS）出席「第61屆葛萊美獎」。（圖／達志影像／美聯社）

BTS繼美國告示牌音樂獎（Billboard Music Award）、全美音樂獎（American Music Awards）之後，受邀出席第61屆葛萊美頒獎典禮，在紅毯接受美國媒體〈E! News〉全英文訪問時，一開始都由RM代表發言，展現自信又流利的英文程度。

▲BTS首登葛萊美　柾國被問太慌張！RM偷講韓文：說你剛剛準備的。（圖／翻攝自Twitter／enews）

▲柾國被問太慌張！RM偷講韓文：說你剛剛準備的。（圖／翻攝自Twitter／enews）

接著主持人提問，全世界有這麼多鐵粉的他們有何感想？RM先是變身「翻譯年糕」翻成韓文，拿著麥克風的柾國也用韓文回應：「粉絲嗎？是說我對粉絲還是...」一時還沒反應過來。

▲BTS首登葛萊美　柾國被問太慌張！RM偷講韓文：說你剛剛準備的。（圖／翻攝自Twitter／enews）

▲柾國背出準備的英文回應，Jimin在旁偷笑。（圖／翻攝自Twitter／enews）

RM可能怕討論太久，趕緊偷偷用韓文提點：『把你剛剛準備的說出來就可以』，柾國聽了立馬轉換成已經背好的英文詞，機智反應雖然暖心，但顯然被抓包有背稿，搞笑又可愛的反應讓身旁的Jimin都忍不住嘴角上揚。此外，BTS因專輯《Love Yourself 轉 'Tear'》入圍最佳專輯包裝獎，但最後輸給美國女歌手St. Vincent專輯《Masseduction》，但BTS仍以頒獎人身分全程參與。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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第61屆葛萊美獎, BTS, 防彈少年團, RM, 柾國, 葛萊美, Grammy

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