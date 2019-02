BTS首登葛萊美　柾國被問太慌張！RM偷講韓文：說你剛剛準備的

記者吳孟庭/綜合報導

南韓偶像團體BTS防彈少年團首度踏上葛萊美獎(Grammy Awards)的舞台,雖然沒有得獎,卻已是南韓歌手創舉,在接受美媒訪問時,柾國被提問,一時慌亂遲疑了一下,隊長RM在旁偷偷用韓文提點:把你剛剛準備的說出來就好。

▲防彈少年團(BTS)出席「第61屆葛萊美獎」。(圖/達志影像/美聯社)

BTS繼美國告示牌音樂獎(Billboard Music Award)、全美音樂獎(American Music Awards)之後,受邀出席第61屆葛萊美頒獎典禮,在紅毯接受美國媒體〈E! News〉全英文訪問時,一開始都由RM代表發言,展現自信又流利的英文程度。

▲柾國被問太慌張!RM偷講韓文:說你剛剛準備的。(圖/翻攝自Twitter/enews)

接著主持人提問,全世界有這麼多鐵粉的他們有何感想?RM先是變身「翻譯年糕」翻成韓文,拿著麥克風的柾國也用韓文回應:「粉絲嗎?是說我對粉絲還是...」一時還沒反應過來。

▲柾國背出準備的英文回應,Jimin在旁偷笑。(圖/翻攝自Twitter/enews)

RM可能怕討論太久,趕緊偷偷用韓文提點:『把你剛剛準備的說出來就可以』,柾國聽了立馬轉換成已經背好的英文詞,機智反應雖然暖心,但顯然被抓包有背稿,搞笑又可愛的反應讓身旁的Jimin都忍不住嘴角上揚。此外,BTS因專輯《Love Yourself 轉 'Tear'》入圍最佳專輯包裝獎,但最後輸給美國女歌手St. Vincent專輯《Masseduction》,但BTS仍以頒獎人身分全程參與。

Attending the #GRAMMYs has been a dream come true for BTS. #eredcarpet pic.twitter.com/8h7Prtpxg9