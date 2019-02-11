ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

葛萊美／凱蒂佩芮扮「捲筒衛生紙」　女星醜服「寶可夢」4ni？

記者吳孟庭／綜合報導

美國樂壇盛事第61屆葛萊美獎（Grammy Awards）台灣時間今早舉行，今年星光黯淡就算，連紅毯服裝也讓人懷疑是不是跑錯場？凱蒂佩芮（Katy Perry）粉紅禮服被評超像「大型捲筒衛生紙」，饒舌女歌手卡迪B（Cardi B）直接打扮成一朵花，根本是「寶可夢生物」真人版！

►更多【葛萊美獎】相關新聞 

▲第61屆葛萊美獎紅毯,凱蒂佩芮。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱蒂佩芮超大臀型被評是大型捲筒衛生紙。（圖／達志影像／美聯社）

今年女星不在乎展現凹凸曲線，多選擇「過大」尺寸，大到讓人頭上浮出黑人問號。凱蒂佩芮穿上平口蕾絲長禮服，腰部以下龐大瓶型裙襬，看不出她原本傲人的好身材，被媒體評為根本「捲筒衛生紙」，不過俐落短髮往後梳搭配不對稱耳環，臉部以上還是很美。

▲第61屆葛萊美獎紅毯,卡迪B（cardi b）。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自網路）

▲卡迪B（cardi b）扮成一朵花走紅毯，像極寶可夢生物。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自網路）

饒舌女歌手卡迪B也是令人費解，她直接把自己裝扮成一朵花，在紅毯上搖曳生姿的模樣，卻讓人聯想到寶可夢裡的「觸手百合」，大約有87分像。

▲第61屆葛萊美獎紅毯,凱莉珍娜（Kylie Jenner）,賈奈爾夢內（Janelle Monae）。（圖／達志影像／美聯社）

▲第61屆葛萊美獎紅毯凱莉珍娜（Kylie Jenner）、賈奈爾夢內（Janelle Monae）。（圖／達志影像／美聯社）

熱愛大尺寸的還不只她們，時尚名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）穿著超大「袖套」，繞過脖子再往胸前交叉，搭配整套的同色系寬褲。創作歌手賈奈爾夢內（Janelle Monae）則是讓肩膀無限延伸，禮服在胸前變「大V」，但手臂顯得特別粗大。

▲第61屆葛萊美獎紅毯,梅根崔娜（Meghan Trainor）,海蒂克隆（Heidi Klum）。（圖／達志影像／美聯社）

▲第61屆葛萊美獎紅毯梅根崔娜（Meghan Trainor）、海蒂克隆（Heidi Klum）。（圖／達志影像／美聯社）

女歌手梅根崔娜（Meghan Trainor）本來就是肉肉女的代表，今晚選擇高聳大型墊肩，深V開到肚臍露出東西半球，顯得更加魁武了。名模海蒂克隆短禮服上的不明白色波浪也讓人看不懂。

▲第61屆葛萊美獎紅毯,麥珍妮（Jeannie Mai）,喬伊比利亞（Joy Villa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲第61屆葛萊美獎紅毯麥珍妮（Jeannie Mai）與喬伊比利亞（Joy Villa）。（圖／達志影像／美聯社）

另外令人傻眼的還有電視名人麥珍妮（Jeannie Mai）褲裝旁的裸色滾邊，並沒有幫助提升質感，而27歲小咖歌手喬伊比利亞（Joy Villa）雙肩還放上鐵絲網，背後用塗鴉方式寫著「建立一座牆」，搭配包包上充滿政治性的標語「讓美國再度偉大」，讓美媒傻眼。

►更多【葛萊美獎】相關新聞 

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母

唐綺陽運勢／2星座小心爛桃花！巨蟹「主動有機會」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母

唐綺陽運勢／2星座小心爛桃花！巨蟹「主動有機會」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

第61屆葛萊美獎, 凱蒂佩芮, 卡迪B, 凱莉珍娜, 葛萊美, Grammy

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 顏永烈大兒子「肚子痛到在床上滾」大病後變一個人：靈魂調換？
  2. BTS首登葛萊美　柾國被問太慌張！RM偷講韓文：說你剛剛準備的
  3. 藍襯衫正妹現身陽明山竹子湖！　一看是「凍齡女神」一家人
  4. 結婚嗨喊「宅男女神是我的！」　吳宇舒老公近況曝光…伴2辣妹進KTV
  5. 媽媽竟下藥毒害學霸愛女！《Sky Castle》這幕設計突破魔女心房
  6. 孟靜嫻其實是綠茶婊！　「2心機手段」挑釁甄嬛慘死…5暗黑細節曝光
  7. 胡睿兒正式遭起訴！　夜店撿屍「一罪變兩罪」
  8. 葛萊美／凱蒂佩芮扮「捲筒衛生紙」　女星醜服「寶可夢」4ni？
  9. 真人版《阿拉丁》威爾史密斯神燈精靈首曝光！網友看傻眼
  10. 孫安佐返台黑轉紅！孫鵬神隱10月…首發聲吐「18字心聲」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366