葛萊美／凱蒂佩芮扮「捲筒衛生紙」　女星醜服「寶可夢」4ni？

記者吳孟庭／綜合報導

美國樂壇盛事第61屆葛萊美獎（Grammy Awards）台灣時間今早舉行，今年星光黯淡就算，連紅毯服裝也讓人懷疑是不是跑錯場？凱蒂佩芮（Katy Perry）粉紅禮服被評超像「大型捲筒衛生紙」，饒舌女歌手卡迪B（Cardi B）直接打扮成一朵花，根本是「寶可夢生物」真人版！

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▲凱蒂佩芮超大臀型被評是大型捲筒衛生紙。（圖／達志影像／美聯社）

今年女星不在乎展現凹凸曲線，多選擇「過大」尺寸，大到讓人頭上浮出黑人問號。凱蒂佩芮穿上平口蕾絲長禮服，腰部以下龐大瓶型裙襬，看不出她原本傲人的好身材，被媒體評為根本「捲筒衛生紙」，不過俐落短髮往後梳搭配不對稱耳環，臉部以上還是很美。

▲卡迪B（cardi b）扮成一朵花走紅毯，像極寶可夢生物。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自網路）

饒舌女歌手卡迪B也是令人費解，她直接把自己裝扮成一朵花，在紅毯上搖曳生姿的模樣，卻讓人聯想到寶可夢裡的「觸手百合」，大約有87分像。

▲第61屆葛萊美獎紅毯凱莉珍娜（Kylie Jenner）、賈奈爾夢內（Janelle Monae）。（圖／達志影像／美聯社）

熱愛大尺寸的還不只她們，時尚名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）穿著超大「袖套」，繞過脖子再往胸前交叉，搭配整套的同色系寬褲。創作歌手賈奈爾夢內（Janelle Monae）則是讓肩膀無限延伸，禮服在胸前變「大V」，但手臂顯得特別粗大。

▲第61屆葛萊美獎紅毯梅根崔娜（Meghan Trainor）、海蒂克隆（Heidi Klum）。（圖／達志影像／美聯社）

女歌手梅根崔娜（Meghan Trainor）本來就是肉肉女的代表，今晚選擇高聳大型墊肩，深V開到肚臍露出東西半球，顯得更加魁武了。名模海蒂克隆短禮服上的不明白色波浪也讓人看不懂。

▲第61屆葛萊美獎紅毯麥珍妮（Jeannie Mai）與喬伊比利亞（Joy Villa）。（圖／達志影像／美聯社）

另外令人傻眼的還有電視名人麥珍妮（Jeannie Mai）褲裝旁的裸色滾邊，並沒有幫助提升質感，而27歲小咖歌手喬伊比利亞（Joy Villa）雙肩還放上鐵絲網，背後用塗鴉方式寫著「建立一座牆」，搭配包包上充滿政治性的標語「讓美國再度偉大」，讓美媒傻眼。

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