春節收假看什麼？《賭命運轉手》老司機闖江湖運來檔不住

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▲《賭命運轉手》的影評。（影片／《星光好選喆》）

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／報導

克林伊斯威特自導自演，翻拍自90歲傳奇運毒手李奧厄爾夏普的真實故事的《賭命運轉手》，是高齡88歲的克林伊斯威特繼上一部自導自演的電影—2008年出品的《經典老爺車》已有十年時間，因此上映前就引起高度關注，儘管沒有入圍奧斯卡獎項，但克林伊斯威特的詮釋相當有說服力，電影本身也很有意思。

克林伊斯威特飾演的老翁原本經營的花藝事業瀕臨破產，由於花圃工作讓他有很多機會接觸墨西哥裔的工人，進而認識了毒販，開啟了這位老爺爺的「打工運毒」人生，十年期間運送了超過數千磅的古柯鹼都沒有被抓到，因為檢警萬萬想不到，外表看似溫和無害的老阿公竟是江湖上神出鬼沒的運毒一哥，因為他總是帶著出門郊遊交朋友的心態「順便運毒」，路線隨心所欲讓人難以捉摸。

對外的廣結善緣讓這位老爺爺成為超級好運的人，每次遇到危機都能順利逃過，甚至陰錯陽差地化解，電影中一連串命運巧合的安排，讓人覺得相當有趣，似乎反映出「傻人有傻福」的感覺。

只不過現實生活中的這位90歲運毒手李奧厄爾夏普最終還是逃不過牢獄之災，入監服刑一年後，就以保外就醫的理由離開了監獄。

▼《賭命運轉手》電影海報。