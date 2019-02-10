ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

春節收假看什麼？《賭命運轉手》老司機闖江湖運來檔不住

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《賭命運轉手》的影評。（影片／《星光好選喆》）

記者王筱筑、主播簡立喆／報導

克林伊斯威特自導自演，翻拍自90歲傳奇運毒手李奧厄爾夏普的真實故事的《賭命運轉手》，是高齡88歲的克林伊斯威特繼上一部自導自演的電影—2008年出品的《經典老爺車》已有十年時間，因此上映前就引起高度關注，儘管沒有入圍奧斯卡獎項，但克林伊斯威特的詮釋相當有說服力，電影本身也很有意思。

【影評】《賭命運轉手》　運毒一哥的熟齡樂活

克林伊斯威特飾演的老翁原本經營的花藝事業瀕臨破產，由於花圃工作讓他有很多機會接觸墨西哥裔的工人，進而認識了毒販，開啟了這位老爺爺的「打工運毒」人生，十年期間運送了超過數千磅的古柯鹼都沒有被抓到，因為檢警萬萬想不到，外表看似溫和無害的老阿公竟是江湖上神出鬼沒的運毒一哥，因為他總是帶著出門郊遊交朋友的心態「順便運毒」，路線隨心所欲讓人難以捉摸。

對外的廣結善緣讓這位老爺爺成為超級好運的人，每次遇到危機都能順利逃過，甚至陰錯陽差地化解，電影中一連串命運巧合的安排，讓人覺得相當有趣，似乎反映出「傻人有傻福」的感覺。

只不過現實生活中的這位90歲運毒手李奧厄爾夏普最終還是逃不過牢獄之災，入監服刑一年後，就以保外就醫的理由離開了監獄。

▼《賭命運轉手》電影海報。

【影評】《賭命運轉手》　運毒一哥的熟齡樂活

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

推薦閱讀

悚！他割女友屁股肉生吃：軟嫩像鮪魚　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

滴妹「臉上1特徵」消失！　8女星「關美肌」網看傻：OMG

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

瑪莎9個月大兒子露臉了！　粉絲激動「終於看到真面目」：好可愛

5女星「素顏真面目」網驚認不出！　Baby整截眉毛淡掉…郭書瑤變了

被公司趕跑也要繼續愛！6對偶像圈「見光不死認愛CP」

151林彥君錄《食尚》抽搐爆哭　躲車內「咒罵他不得好死」

華航機師罷工…范瑋琪1家4口出國回不來！　「告訴我這是愚人節玩笑」挨轟

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

悚！他割女友屁股肉生吃：軟嫩像鮪魚　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

滴妹「臉上1特徵」消失！　8女星「關美肌」網看傻：OMG

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

瑪莎9個月大兒子露臉了！　粉絲激動「終於看到真面目」：好可愛

5女星「素顏真面目」網驚認不出！　Baby整截眉毛淡掉…郭書瑤變了

被公司趕跑也要繼續愛！6對偶像圈「見光不死認愛CP」

151林彥君錄《食尚》抽搐爆哭　躲車內「咒罵他不得好死」

華航機師罷工…范瑋琪1家4口出國回不來！　「告訴我這是愚人節玩笑」挨轟

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賭命運轉手, 星光好選喆, 克林伊斯威特

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 曾是《少年特攻隊》常客　游蕎軒不當「假面歌手」寧當綜藝咖
  2. 鄭世雲療癒語錄！　「就算有些緩慢，我們也別停下來」
  3. 10年老韓飯回憶錄　原子彈等級「二代團」吵到老闆拒收
  4. 盤點2018年「被娶走的10女神」！　趙麗穎、唐嫣結婚宣言秒癱瘓微博
  5. 出過死亡意外5電影！男星遭「螺旋槳奪命」　《死侍2》替身撞車亡
  6. 清代公主90%早死「悲慘受虐真相」！嬤嬤「心理變態狠招」洩私慾
  7. 洪曉蕾離婚2年…裸肩親密依偎中年男　甜喊「LOVE」網嗨了：恭喜
  8. THE BOYZ專訪激岀團魂！　「發現道具倒塌」暖幫撿積木
  9. 郭富城1歲半女兒跳舞啦！　揮舞小粉拳…網萌炸：舞王家的寶貝
  10. 隋棠教小孩「唯一原則」！　第一次懲罰Max：接受不了溺愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366