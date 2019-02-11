專訪／黃嘉千：結婚後能跟媽媽住嗎？　夏天萌回一句話她信了

記者洪文／專訪

藝人黃嘉千演出《老大人》入圍金馬獎最佳女配角，電影關注老人長照議題，讓她不免思考未來自己老了該怎麼生活，內心當然希望可以跟女兒夏天一起住，但是她也想過萬一對方回「可是我嫁出去了耶」也是情有可原，沒想到夏天萌回一句話，讓她真的相信了。

▲黃嘉千演出《老大人》首次入圍金馬獎，演技受到肯定。（圖／記者季相儒攝，以下同）



《老大人》聚焦老人長照議題，黃嘉千演出受到父親「重男輕女」觀念的女兒，面對獨居在山上的年老父親無法一個人生活，又不希望父親被哥哥送去養老院，其中一場聽見父親自願住進養老院的心聲，她關起房門立刻崩潰痛哭，被外界視為得獎關鍵戲，一舉入圍金馬獎最佳女配角。

對於片中角色拒絕父親送進養老院，代表不孝、棄養父母，黃嘉千認為跟現實生活中的自己完全不同，她尊重父母的決定，曾經告訴父親：「你想過什麼生活一定要告訴我們，不用按照我的心意，我的孝順是你開心，想過什麼日子，想去國外生活就去，如果想去養老院就去啊，我完全尊重。」

黃嘉千認為老人家有自己的想法，就算想了老半天也不見得是他們要的，像是70多歲母親有時候需要她的陪伴，打電話支支吾吾問可不可以陪去看醫生，一聽到她願意，母親馬上連聲謝謝，她笑說：「我們家就是愛謝謝來、謝謝去，我常會跟他們說不用謝謝，應該的。」

不過黃嘉千母親多半喜歡獨自一人行動，像是她常主動開口問母親要不要送回家，母親通常回答不要，「我就讓她自己回去，不用去強迫她，搞不好她喜歡一個人。」尤其母親更愛自己坐公車，還會跟她分享：「司機都不覺得我有這個年紀，還叫我付錢，都不知道我有老人證！」讓她覺得很可愛。

至於未來年老時希望女兒夏天如何照顧？黃嘉千坦言，曾經設想過萬一說想要夏天陪她一起住，只是也想過夏天可能會回她：「可是我嫁出去了耶！」所以她也不敢多想，「應該看她，不方便照顧我也還好，我有自己的朋友啊，看我自己的狀態！」

其實老了之後跟女兒一起住這件事情，黃嘉千還真的問了夏天，而夏天馬上答應可以，她趕緊反問：「可是妳會跟別人結婚！」沒想到夏天萌回：「如果老公不喜歡妳，那我就不要跟他結婚！」她笑說：「妳給我把這句話記住，妳絕對不會做到！」夏天依舊用堅定的語氣說：「會，我要跟妳住！」

回想女兒夏天的天真語氣，黃嘉千臉上不禁露出幸福的笑容，「說真的，還是會把這句話當真！」但是想完還是告訴自己「千萬不能當真」，「像我小時候，告訴我媽以後賺了錢只要留2萬塊，其他全部給她，現在長大哪有這樣，2萬我要花什麼？可是媽媽還是會拿出來講，重點是怎麼可能啦！」

談到外界視為得獎關鍵的淚崩戲，黃嘉千其實才拍第一次而已，她要求自己在關門精準的時間點落淚，不能多一拍、少一拍。工作人員形容導演洪伯豪當時的表情非常滿意，當下便決定使用這個畫面，並且立刻向前關心淚流不止的她：「我可以抱妳媽？我看到妳在女兒這個角色的狀態裡。」

其實已故的李國修過去對黃嘉千影響很深，一開始禁止她演喜劇，「妳還不夠資格，先把正戲演好再來演喜劇，因為喜劇的原生是悲劇。」因此她一直以來任何舞台劇都是演出悲劇人物，直到後來受邀演出《三人行不行》喜劇角色，當王月說出：「妳現在可以演了！」她聽到的當下超級感動。

黃嘉千感到很幸運，從李國修身上學到很多演戲的方法，尤其謹記著對方的一句話：「你懂得做人，就懂得演戲！」這不僅只是了解怎麼去演一個人，甚至是學習做人的道理，包括在劇場、拍攝現場以及各個工作領域如何與人交往，「只要真心誠意，演的東西就會有誠意！」

就像《老大人》因為劇本好，黃嘉千很容易進入角色情緒，「萬一劇本沒那麼好呢？妳要怎麼哭？」她因李國修學習從生活上把所有觀感打開，開始真心誠意與人交往，現場所有工作人員包括服裝師、化妝師成為有情感累積的人，當這些人看一眼、握起手成為了眼淚的來源，「我們是不能去點眼藥水，你就需要真的情緒，而當你需要幫助的時候，這些情感都是真的，所以你的眼淚是真的喔！」

為了演出角色的情緒轉折，黃嘉千拍攝《老大人》還會記住角色在不同時間點的情緒、動作，「因為跳拍，難度是整個情緒都要連著，一定要非常清楚這一場跟上一場的關係，接下來要幹嘛，都要連得很清楚，不是等到54321再來，而是設定你之前在幹嘛，要帶著上一場的情緒進來。」

黃嘉千坦言，注重角色的連貫性也是從舞台劇訓練出來的，就像門鈴響去開門，假使剛上完廁所應該衝出來連帶手摸衣服擦乾，假使開了門結果沒人，可能又要衝回去沖水，而不是等著導演喊卡，「開拍前就要想好這個人，這場戲沒有設定的去、來都要去想，導演要的就是你讓角色活著。」

不過舞台劇畢竟跟電影不同，黃嘉千拍攝《老大人》有時不小心誇張了一些，導演洪伯豪也會適時候告訴她「動作太多了」稍微修正。她笑著形容是種「無能的演法」，呈現非常真實的狀態、很自然的一面，「不是演，就是自然。」

《老大人》預計3月22日在台上映。