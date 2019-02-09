ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

澎恰恰「五鬼運財」自摸73台　贏錢沒做「這件事」隔天出車禍

圖文／鏡週刊

影視歌三棲的澎恰恰身兼歌手、詞曲作者、演員、導演等多重身分，堪稱多才多藝，還擅長打麻將，牌技甚至獲封演藝圈「四大高手」。雖然澎恰恰十多年前就不碰麻將，但這項「技能」最近在他監製的電影《大三元》中派上用場，由他擔任麻將顧問，負責指導演員們如何在打牌時打出氣勢。

 

說起昔日演藝圈的打牌史，彷彿江湖一頁傳奇。澎恰恰透露，當年「四大高手」曾經交手過一次，在台中。「那時我們在不同的地方作秀，有時會約在秀場後台打麻將。有一次，鄭進一忽然打電話給我說：『澎仔，快來幫我代打一下』，原來他那時在後台和另外3位高手對打，已經輸了快50萬。」

澎恰恰接到鄭進一的「求救」電話，立即從另一秀場趕來，此時，圍觀的人都等著看熱鬧。因為打1萬底，很刺激，人越聚越多，大概有5、60人想看「四大高手」如何過招。此時，澎恰恰沈著應戰，「後面的人看我七九九萬要聽牌，一般這種情況都會聽九萬對打比較多，但他們就看我打九萬出去，反手馬上自摸八萬。」結果澎恰恰憑著沈穩的牌技，那一次贏了48萬，鄭進一也因此沒輸。

澎恰恰（左）戲裡戲外都是麻將高手，並指導張軒睿（右）打牌。 （好孩子國際娛樂提供）

在澎恰恰的「麻將人生」裡還有過自摸73台的紀錄。「基本上麻將有分大小四喜，大四喜是四對都碰出來，但那次我們不用，只要三對碰出來，其他有兩張就算大四喜。大四喜是40台，大四喜碰碰胡是10台，湊一色又是10台，就東南西都碰，外面都是筒子，對對胡，順家單釣一張南風，但這個南風單釣，在摸南風才會自摸。我對家坐的是個女孩，她拿兩張南風，她沒說，但我猜到。我摸到一張花、海底自摸，槓上自摸、南風單釣，就這樣有了73台的紀錄。因為是打1100底，大概也才賺2萬多。」

不過手氣太順也有問題，澎恰恰說，「遇到這種牌叫『五鬼運財』，必須鑽桌底，但我沒有。第二天我開車從基隆路高架橋下來，車子就被撞，四個輪胎都破，結果撞我的人是認識的，而且是拍片送便當的，沒賺很多錢。就自己認賠，花了8萬多。」

澎恰恰雖然牌技佳，但不會沈迷，還有個「不贏就不要再打」的原則。不打麻將十幾年前的他說，不打的原因是覺得浪費時間，寧可把時間放在創作上，曾經玩過就好。


更多鏡週刊報導
澎恰恰三度搶攻春節檔　自認找到賀歲片的關鍵
國片春節6億總票房板塊鬆動　這樣才有競爭力
網紅阿翰、那那大師銀幕初體驗 　《大三元》耍寶玩開

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

推薦閱讀

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

6女神「婚禮伴娘服」　阿嬌、劉詩詩超有良心..Baby被酸心機girl

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

昆凌新年首曬女兒！　小周周「紅色公主裝」Q炸…網嗨翻：終於不是後腦勺

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

6女神「婚禮伴娘服」　阿嬌、劉詩詩超有良心..Baby被酸心機girl

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

昆凌新年首曬女兒！　小周周「紅色公主裝」Q炸…網嗨翻：終於不是後腦勺

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瑪莎9個月大兒子露臉了！　粉絲激動「終於看到真面目」：好可愛
  2. 滴妹「臉上1特徵」消失！　8女星「關美肌」網看傻：OMG
  3. 151林彥君錄《食尚》抽搐爆哭　躲車內「咒罵他不得好死」
  4. 尼克妹「嫩白長腿入鏡」爆紅！　宣布「我要出道了」…網一看真面目暴動
  5. 悚！他割女友屁股肉生吃：軟嫩像鮪魚　無罪爆紅「變美食家還拍AV」
  6. 比「不要輸給雨」更熱情！　東方神起允浩的正能量語錄
  7. 《如懿傳》五阿哥光頭照被撿走…秒變科幻片男主角！　票房掃69億打敗周星馳
  8. 5女星「素顏真面目」網驚認不出！　Baby整截眉毛淡掉…郭書瑤變了
  9. 他們也是Bighit出身！盤點曾「和防彈同門練習」的8偶像
  10. 粉絲做「汪東城、唐禹哲CP影片」！　飛輪海看完「震驚1句話」全場笑崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366