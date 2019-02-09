澎恰恰「五鬼運財」自摸73台　贏錢沒做「這件事」隔天出車禍

圖文／鏡週刊

影視歌三棲的澎恰恰身兼歌手、詞曲作者、演員、導演等多重身分，堪稱多才多藝，還擅長打麻將，牌技甚至獲封演藝圈「四大高手」。雖然澎恰恰十多年前就不碰麻將，但這項「技能」最近在他監製的電影《大三元》中派上用場，由他擔任麻將顧問，負責指導演員們如何在打牌時打出氣勢。

說起昔日演藝圈的打牌史，彷彿江湖一頁傳奇。澎恰恰透露，當年「四大高手」曾經交手過一次，在台中。「那時我們在不同的地方作秀，有時會約在秀場後台打麻將。有一次，鄭進一忽然打電話給我說：『澎仔，快來幫我代打一下』，原來他那時在後台和另外3位高手對打，已經輸了快50萬。」

澎恰恰接到鄭進一的「求救」電話，立即從另一秀場趕來，此時，圍觀的人都等著看熱鬧。因為打1萬底，很刺激，人越聚越多，大概有5、60人想看「四大高手」如何過招。此時，澎恰恰沈著應戰，「後面的人看我七九九萬要聽牌，一般這種情況都會聽九萬對打比較多，但他們就看我打九萬出去，反手馬上自摸八萬。」結果澎恰恰憑著沈穩的牌技，那一次贏了48萬，鄭進一也因此沒輸。

在澎恰恰的「麻將人生」裡還有過自摸73台的紀錄。「基本上麻將有分大小四喜，大四喜是四對都碰出來，但那次我們不用，只要三對碰出來，其他有兩張就算大四喜。大四喜是40台，大四喜碰碰胡是10台，湊一色又是10台，就東南西都碰，外面都是筒子，對對胡，順家單釣一張南風，但這個南風單釣，在摸南風才會自摸。我對家坐的是個女孩，她拿兩張南風，她沒說，但我猜到。我摸到一張花、海底自摸，槓上自摸、南風單釣，就這樣有了73台的紀錄。因為是打1100底，大概也才賺2萬多。」

不過手氣太順也有問題，澎恰恰說，「遇到這種牌叫『五鬼運財』，必須鑽桌底，但我沒有。第二天我開車從基隆路高架橋下來，車子就被撞，四個輪胎都破，結果撞我的人是認識的，而且是拍片送便當的，沒賺很多錢。就自己認賠，花了8萬多。」

澎恰恰雖然牌技佳，但不會沈迷，還有個「不贏就不要再打」的原則。不打麻將十幾年前的他說，不打的原因是覺得浪費時間，寧可把時間放在創作上，曾經玩過就好。



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