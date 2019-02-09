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專訪／宥勝自責「演技太差」想撞牆：蹂躪我，告訴我缺點

記者洪文／專訪

《犀利人妻》開播至今第10年，宥勝演出「藍總監」高富帥的形象深植人心，卻也成為了他甩不掉的阻礙。他接受《ETtoday》專訪不諱言，看完自己演出的《大稻埕》很想撞牆，內心不斷喊著：「怎麼演這樣？」其實「偶像包袱」影響他很深，大部分導演對他總是特別客氣，親友、粉絲開口也是好話，只有自己心裡明白演技好壞，「現在有什麼導演找我，可以蹂躪我，非常感謝！」

▲▼過年專訪:宥勝（加盟蕭敬騰經紀公司喜鵲娛樂）。（圖／記者黃克翔攝）

▲宥勝近年來重心轉向電影，近日準備再出發，決心回歸演員工作。（圖／記者黃克翔攝）

《22K夢想高飛》是最後一部偶像劇，宥勝2014年已把重心轉向電影，相繼演出《大稻埕》、《極光之愛》、《菜鳥》，他曾在《南極前的15封信》談到對「藝人」身分會有下意識地抗拒，極度嚮往自由的他對充滿束縛的身分感到害怕，或許是淡出偶像劇的原因之一。他坦言，並不是排斥做個偶像，「只是偶像就是別人期待的樣子，演戲就是導演期待的樣子，我活得是別人的樣子。」

《犀利人妻》隋棠、溫昇豪、宥勝和朱芯儀。(圖／穀得電影提供)

▲《犀利人妻》播出第10年，宥勝「藍總監」高富帥形象深植人心。（圖／電影版《犀利人妻 幸福男不難》劇照）

相對於偶像劇，宥勝認為電影的題材比較不會侷限，具有主題性、議題性，好比說他在《菜鳥》初次嘗試警察的角色，「偶像劇演久了就是同一套路，表現多的還是愛情部分，一個偶像劇成功與否是你跟女主角感情火花。」他不諱言，結婚之確實不太適合再拍這樣的題材，還好現在《通靈少女》、植劇場開啟不同的戲劇類型，「所以我才會覺得時候也對了，來吧！就來挑戰吧！」

▲▼宥勝《菜鳥》劇照。（圖／華文創提供）

▲宥勝在電影《菜鳥》跳脫偶像包袱，得以嘗試過去沒有演過的警察角色。（圖／《菜鳥》劇照）

雖然轉換跑道演出電影，偶像劇男星的光環跟在身上卻成了包袱，宥勝這幾年漸漸發現導演不太阻止他的演出，隨便他想怎麼演就怎麼演，「我是很慌的，我希望導演說我不好，給我別的建議。我是個比較客氣的人，導演就比較客氣，我也比較慢熟，導演就會配合這個步調前進。」他看完電影《誰先愛上他的》心中的感觸很多，「邱澤很棒，碰上願意刁他的導演，非常棒，這是很可貴的！」

▲▼過年專訪:宥勝（加盟蕭敬騰經紀公司喜鵲娛樂。（圖／記者黃克翔攝）

▲宥勝時常把自己講得一無四處，老婆總是給他鼓勵：「你不覺得這個地方做得不錯嗎？」（圖／記者黃克翔攝）

對於電影演出經驗還不太多，宥勝自知有所不足，「蠻多人覺得我演得不好，我也會看戲，有時候也覺得怎麼演成這樣！」他記得看完自己演出的《大稻埕》很想撞牆，「宥勝怎麼演這樣？」結果粉絲都是一面倒說演得很好，他心想：「你們真是愛到盲目了，不要再騙我了，明明就演不好！大家看來效果沒有差別，可是這個角色該有戲啊，電影演得好還是差很容易被看見。」

▲▼宥勝《大稻埕》劇照。（圖／海鵬提供）

▲宥勝自認《大稻埕》自己演得很差，看了很想撞牆。（圖／《大稻埕》劇照）

宥勝很開心遇到了鄭文堂導演，合作《菜鳥》打開了他對電影的第一扇門。他坦言，兩人一開始也很卡，因為他一知道劇本之後，就會先去揣摩怎麼演出，而導演希望他依照現場的感受去即興發揮，並非每件事都要表演得很完美，「他會故意換掉劇本，或是換掉情境，很不習慣，可是演到最後真的很爽，像是一場吵架的戲演了10幾次，愛講什麼就講什麼，用各自的方式去磨出來！」

▲宥勝、莊凱勛、簡嫚書、歐陽靖新片《菜鳥》工作照。（圖／華文創提供）

▲宥勝與導演鄭文堂合作《菜鳥》，打開了他對電影的第一扇門。（圖／《菜鳥》工作照）

在宥勝的記憶中，拍攝《菜鳥》期間導演鄭文堂對莊凱勛很兇，時常直接罵得很不客氣，後來宥勝看見鏡頭中的莊凱勛在導演逼出來的狀態很好，相當羨慕。換成是他，鄭文堂一開始也對他很客氣，有時拍完抓頭也不講話，讓他很有挫折感，還好後來熟了，導演發現可以直接說出來，可惜殺青後才知道導演仍有遺憾，「不該放你水，我知道你可以，又怕你會承受不住，下次來不會放過你！」

▲▼過年專訪:宥勝（加盟蕭敬騰經紀公司喜鵲娛樂）。（圖／記者黃克翔攝）

▲宥勝感謝鄭文堂導演的帶領，很多人看完《菜鳥》才發現：「原來宥勝也可以！」（圖／記者黃克翔攝）

其實宥勝至今戲劇作品已經3年空窗，《菜鳥》讓他接到大陸拍攝6部電影的機會，他最終選擇了家庭，為了專心照顧小孩，放棄大好機會，「我想過接下來3年要過的日子，不可能簽了不演，簽了就是要一直演，最後我決定不簽，當然我也料得到3年後成就、賺得錢、名聲會變差，如果這樣我還是想要選擇家庭，就沒有什麽好說的，我不會覺得可惜，那時候已經決定了，現在就是承受一切。」

▲▼36歲宥勝瞞老婆「立好遺囑」　失聯前1個月偷聯絡保險員。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

▲宥勝選擇家庭，放棄大陸發展的機會。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

即使3年來沒有演出，宥勝割捨不掉的是身為「冒險王」的他對探索世界的渴望，遊遍歐洲、南美洲，前一陣子完成南極挑戰，剛簽約蕭敬騰的經紀公司喜鵲娛樂，經紀人Summer也苦惱：「要先花點心思讓他回心轉意，專注在表演工作上。」他回來一段時間想清楚了，趁著大女兒蕾蕾準備上幼稚園，下了決心回歸演員工作，「很久沒有表演了，現在從零開始，有什麼導演找我，可以蹂躪我，非常感謝！」

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