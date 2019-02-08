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「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

記者李湘文／綜合報導

雙胞胎兄弟展榮、展瑞是YouTuber「這群人」成員，雖然長相神似，但還是有細微的不同，隨著名氣上漲，如今已能被許多粉絲輕鬆分辨。展瑞8日在Instagram分享照片，跟哥哥展榮和另一名男性朋友合照，因為五官太像，連自己都感嘆：「三胞胎？」

▲展瑞找到比展榮更像雙胞胎兄弟的朋友。（圖／翻攝自展瑞Instagram）

▲展榮、展瑞雖是雙胞胎，但看久了就發現許多不同點。（圖／翻攝自展瑞Instagram）

照片中，男子和展榮、展瑞一樣都穿著黑白色系服裝，留著長度差不多的頭髮，一起對鏡頭露出靦腆微笑，五官十分相似，乍看之下就像三胞胎。展瑞本人拍完合照，也驚訝問：「為什麼有人可以比你的雙胞胎兄弟還要像是你的雙胞胎兄弟？」並表示「據說通常這個世界上會有7個跟你長得一模一樣的人」。

▲展瑞找到比展榮更像雙胞胎兄弟的朋友。（圖／翻攝自展瑞Instagram）

▲展榮、展瑞「三胞胎」合照。（圖／翻攝自展瑞Instagram）

事實上，展榮、展瑞1月才PO過家人照片，因為兄弟倆跟爸爸長得太像，被許多網友開玩笑「原來是三胞胎」、「是你們的大哥吧」。這回展瑞又找到長相神似的朋友，令粉絲又忍不住笑說「根本複製人」、「比展榮還像你」、「已經3個了，再湊4個」、「四胞胎是爸爸」。

▲展瑞找到比展榮更像雙胞胎兄弟的朋友。（圖／翻攝自展瑞Instagram）

▲展榮、展瑞跟爸爸長得像。（圖／翻攝自展瑞Instagram）

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