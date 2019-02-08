ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉寅娜被李棟旭擺冷臉！　傻追問：你該不會…討厭女人嗎？

記者李湘文／綜合報導

李棟旭、劉寅娜繼2年前《鬼怪》合作後，以浪漫喜劇《觸及真心》再續前緣，甫開播在韓國就有不俗的表現。張基龍友情客串，化身帥氣律師從直升機走出來，與劉寅娜重現《太陽的後裔》機場撿絲巾的經典片段，客串方式相當逗趣，也令人忍不住捧腹大笑。

▲李棟旭、劉寅娜《觸及真心》。（圖／愛奇藝台灣站）

▲劉寅娜、張基龍重演《太陽的後裔》橋段。（圖／愛奇藝台灣站）

因為是第2次合作，李棟旭、劉寅娜私下互動相當融洽，但在《觸及真心》中，2人初次見面卻是火藥味十足。為了拯救岌岌可危的演藝生涯，劉寅娜迫於無奈，前往李棟旭任職的Always法律事務所上班，熱情打招呼的她卻遭李棟旭冷眼看待；因為擔心對方不認識自己，無厘頭地一一演出自己曾代言過的廣告片段，讓李棟旭看傻眼，無奈地說：「妳到底要這樣到什麼時候？」

▲李棟旭、劉寅娜《觸及真心》。（圖／愛奇藝台灣站）

▲李棟旭、劉寅娜《觸及真心》。（圖／愛奇藝台灣站）

▲李棟旭對劉寅娜的各種行為傻眼。（圖／愛奇藝台灣站）

此外，因為李棟旭飾演的高冷律師權正祿，對劉寅娜總是沒有好臉色，讓她不禁懷疑起上司的性向，追問：「你該不會……討厭女人嗎？」逼得一直板著臉的李棟旭不得不回應「我喜歡女人、非常喜歡、超級喜歡」、「只是對吳真心妳，完全沒有興趣而已」，讓不少粉絲期待真心CP的後續發展。《觸及真心》在愛奇藝台灣站於每週四五上午10點獨家播出。

▲李棟旭、劉寅娜《觸及真心》。（圖／愛奇藝台灣站）

▲李棟旭、劉寅娜在《觸及真心》中飾演歡喜冤家。（圖／愛奇藝台灣站）

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

康熙愛娶姐妹「一次擁有4對」　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

公司剛澄清…他們半個月後就認了！　這4對夫妻都「說沒交往→閃婚」

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心

4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

專訪／孫生爆慘背景「我被全班公幹」⋯親眼看媽上警車：好心痛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

康熙愛娶姐妹「一次擁有4對」　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

公司剛澄清…他們半個月後就認了！　這4對夫妻都「說沒交往→閃婚」

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心

4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

專訪／孫生爆慘背景「我被全班公幹」⋯親眼看媽上警車：好心痛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉寅娜, 李棟旭, 觸及真心

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 借兄弟千萬「錢求不回來」！ 　自己反破產...他們都被義氣害慘
  2. 郵輪「人妻歌手」連唱3天　真實身份是《紅人榜》冠軍！
  3. 《黑澀會》薔薔親妹曝光！　「五官99%神複製」根本短髮的她
  4. 師大附中風雲人物帥翻！　「被57kg金曲女歌手」搭訕
  5. 批華航罷工「處罰消費者」　詹惟中：吊銷惡質機師執照！
  6. 專訪／初戀男友「強暴方式留下我」　對方過世入夢…王琄：和解了
  7. 恭喜！導演脫口向女歌手求婚　「101歲外婆」現場見證❤
  8. 柏林影展開幕／護航淫魔挨轟！茱麗葉畢諾許：他是偉大的製片
  9. 男歌手「第一次打麻將就相公」　從此被排擠成過年陰影！
  10. 劉寅娜被李棟旭擺冷臉！　傻追問：你該不會…討厭女人嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366