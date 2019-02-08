劉寅娜被李棟旭擺冷臉！　傻追問：你該不會…討厭女人嗎？

記者李湘文／綜合報導

李棟旭、劉寅娜繼2年前《鬼怪》合作後，以浪漫喜劇《觸及真心》再續前緣，甫開播在韓國就有不俗的表現。張基龍友情客串，化身帥氣律師從直升機走出來，與劉寅娜重現《太陽的後裔》機場撿絲巾的經典片段，客串方式相當逗趣，也令人忍不住捧腹大笑。

▲劉寅娜、張基龍重演《太陽的後裔》橋段。（圖／愛奇藝台灣站）

因為是第2次合作，李棟旭、劉寅娜私下互動相當融洽，但在《觸及真心》中，2人初次見面卻是火藥味十足。為了拯救岌岌可危的演藝生涯，劉寅娜迫於無奈，前往李棟旭任職的Always法律事務所上班，熱情打招呼的她卻遭李棟旭冷眼看待；因為擔心對方不認識自己，無厘頭地一一演出自己曾代言過的廣告片段，讓李棟旭看傻眼，無奈地說：「妳到底要這樣到什麼時候？」

▲李棟旭對劉寅娜的各種行為傻眼。（圖／愛奇藝台灣站）

此外，因為李棟旭飾演的高冷律師權正祿，對劉寅娜總是沒有好臉色，讓她不禁懷疑起上司的性向，追問：「你該不會……討厭女人嗎？」逼得一直板著臉的李棟旭不得不回應「我喜歡女人、非常喜歡、超級喜歡」、「只是對吳真心妳，完全沒有興趣而已」，讓不少粉絲期待真心CP的後續發展。《觸及真心》在愛奇藝台灣站於每週四五上午10點獨家播出。

▲李棟旭、劉寅娜在《觸及真心》中飾演歡喜冤家。（圖／愛奇藝台灣站）