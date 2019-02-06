小珍妮佛宣布訂婚！　情定大6歲藝術男「超大鑽戒」洩喜訊

記者陳芊秀／綜合報導

小珍訂婚了！28歲奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）和經營藝廊的圈外男友庫克馬洛尼（Cooke Maroney）在法國餐廳用餐時，被發現手上戴著巨大鑽戒，隨後發言人證實訂婚喜訊！

▲小珍妮佛訂婚了！她2018年6月被拍到和庫克約會。（圖／達志影像、翻攝自《每日郵報》）

據美媒《E！News》報導，珍妮佛勞倫斯日前和庫克馬洛尼約會，在紐約的一間法國餐廳用餐時，手上帶著一個超大鑽戒，隨後證實訂婚喜訊。據悉，她小男方6歲，兩人自2018年6月開始約會，2個月後確認交往關係，時常被拍到街頭甜蜜牽手，也互相介紹給彼此的親友。

▲小珍妮佛和庫克愛的大方，在戶外餐廳用餐、熱吻。（圖／翻攝自《E！News》）

珍妮佛勞倫斯2017年11月與《黑天鵝》、《母親！》導演戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）分手，交往1年地下情曝光後仍告終，隨後也多次傳出戀愛緋聞，不過都沒有證實，直到結識庫克才定情。她踏入影壇以來獲獎無數，更是奧斯卡影后，不過私下作風相當謙虛，堅持「不拍電影就是普通女生」，如今找到自己的幸福，也獲得粉絲熱情祝福。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！