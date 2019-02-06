ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小珍妮佛宣布訂婚！　情定大6歲藝術男「超大鑽戒」洩喜訊

記者陳芊秀／綜合報導

小珍訂婚了！28歲奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）和經營藝廊的圈外男友庫克馬洛尼（Cooke Maroney）在法國餐廳用餐時，被發現手上戴著巨大鑽戒，隨後發言人證實訂婚喜訊！

▲小珍妮佛2018年6月被拍到和庫克約會。（圖／達志影像、翻攝自《每日郵報》） 

▲小珍妮佛訂婚了！她2018年6月被拍到和庫克約會。（圖／達志影像、翻攝自《每日郵報》）

據美媒《E！News》報導，珍妮佛勞倫斯日前和庫克馬洛尼約會，在紐約的一間法國餐廳用餐時，手上帶著一個超大鑽戒，隨後證實訂婚喜訊。據悉，她小男方6歲，兩人自2018年6月開始約會，2個月後確認交往關係，時常被拍到街頭甜蜜牽手，也互相介紹給彼此的親友。

▲小珍妮佛於庫克在戶外餐廳用餐、熱吻。（圖／翻攝自《E！News》）

▲小珍妮佛和庫克愛的大方，在戶外餐廳用餐、熱吻。（圖／翻攝自《E！News》）

珍妮佛勞倫斯2017年11月與《黑天鵝》、《母親！》導演戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）分手，交往1年地下情曝光後仍告終，隨後也多次傳出戀愛緋聞，不過都沒有證實，直到結識庫克才定情。她踏入影壇以來獲獎無數，更是奧斯卡影后，不過私下作風相當謙虛，堅持「不拍電影就是普通女生」，如今找到自己的幸福，也獲得粉絲熱情祝福。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

推薦閱讀

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞

周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況

6竹科工程師全是極品正妹！　「白肌大眼」顏值爆表…網瘋朝聖：我戀愛了

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

沈月「無P圖全身照流出」！　粗腿55身被打回原形…網看傻：不敢相信

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞

周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況

6竹科工程師全是極品正妹！　「白肌大眼」顏值爆表…網瘋朝聖：我戀愛了

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

沈月「無P圖全身照流出」！　粗腿55身被打回原形…網看傻：不敢相信

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小珍妮佛, 珍妮佛勞倫斯, Jennifer Lawrence

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小珍妮佛宣布訂婚！　情定大6歲藝術男「超大鑽戒」洩喜訊
  2. YouTuber收入秘密！「1支影片能賺多少錢？」HowHow公開算給你看
  3. 教你「不自駕」也能在沖繩跟著BTS打卡　全中文網站只有這一篇！
  4. 應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸
  5. 罔腰變性爸怒「斷絕父子關係」　等8年破冰帶準老公「回娘家」
  6. 春風人脈超狂！　3好友全是「女神級藝人」曬照激讚：實在有夠水
  7. 別再叫我妙麗了！ 那些無法逃離「經典角色」的演員們
  8. 黃立行爆結婚！愛情長跑9年　女友微博留言「新婚快樂」露餡
  9. 小孩最怕他！ 浩子「該打就要打」5育兒術：從小不教，長大改不了！
  10. 老公解答年菜「用魚做的蠟燭」　隋棠黑人問號：亂教真的OK？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366