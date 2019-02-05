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35年來最神奇的魔術　淘寶售「劉謙酒壺」一組1.5萬

▲劉謙春晚魔術疑似被拆穿。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲劉謙春晚魔術疑似被拆穿。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

記者曾俊豪／綜合報導

台灣魔術師劉謙暌違6年再次登上央視春晚舞台，他的「35年來最神奇的魔術」在大陸社群平台引起熱烈討論，不僅流傳「調包影片」，魔術才結束沒多久，淘寶還有商家做起「劉謙酒壺」的生意，一組道具價格喊到3305元人民幣，折合台幣1.5萬，不過才上架半小時，商家就自動降價一半。

《北京青年報》報導，劉謙表演的這段魔術，雖然還未公佈具體收視率，但表演結束一個小時不到，淘寶上便出現號稱是「劉謙酒壺」的商品，足以顯示劉謙的知名度和其春晚上的表演受到外界矚目程度。

報導提到，淘寶商家放上圖片，並以「北方魔術，多色酒壺，舞台魔術劉謙春晚，魔壺，舞台互動表演年會晚會」為題兜售商品，標價更是高得嚇人，一開始喊到3305元人民幣，半個小時後，自動降價五折，「壺價」變成1650人民幣，約台幣7500元。

▲▼淘寶出現「劉謙酒壺」。（圖／翻攝淘寶網）

▲淘寶出現同款「劉謙酒壺」。（圖／翻攝淘寶網）

然而，劉謙4日以「35年來最神奇的魔術」重返央視春晚，僅用一個空壺和礦泉水便憑空變出觀眾想要的飲料，看得現場觀眾瞠目結舌。不過，今天（5日）微博上已經流傳一段「真相影片」，拍到一名疑似助手的男子在鏡頭死角偷偷調包劉謙手中的茶壺，才完成這場演出。

由於劉謙在表演開始之前還特地強調，用自己的人格、生命和名譽擔保，在場參與的觀眾朋友，絕對、絕對、絕對不是他的托（暗樁）。甚至邀請2位觀眾上場檢查道具，僅為了證明魔術的真實性。

針對劉謙魔術疑似被抓包，大陸網友評價兩極，有人認為「這個不能算魔術，而是騙人了」、「這純考驗在場所有人的演技和配合度啊」、「就是一個笑話」；但也有人認為無須過度解讀，因為「魔術又不是魔法，總有漏洞的」、「看著開心就好了」、「我還是覺得很有趣」、「不想知道真相」。

▲劉謙春晚魔術疑似被拆穿。（圖／翻攝自微博）

▲劉謙春晚魔術疑似被拆穿。（圖／翻攝自微博）

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劉謙, 春晚, 春節, 過年, 魔術, 35年來最神奇的魔術, 央視

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