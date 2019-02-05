歐陽娣娣14歲「跟妮妮一樣高了！」　站姊姊旁邊「嫩白美腿」超搶鏡

記者李湘文／綜合報導

星二代歐陽娣娣是藝人歐陽龍和傅娟的三女兒，先前跟著二姊娜娜的腳步，飛到美國就讀高中，過年也選擇留在海外，沒有回家團圓。妮妮5日曬出照片，透露除夕意外翻到跟娣娣一起拍的舊合照，感慨時間流逝：「她現在已經跟我一樣高了！」

▲14歲的歐陽娣娣長得快，已經跟妮妮一樣高。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

照片中，兩姊妹同樣穿著白色上衣和牛仔褲，只是娣娣以小短褲入鏡，站在妮妮旁邊，露出一雙修長又白皙的美腿，顯得格外搶鏡。妮妮藉此照片跟網友說新年快樂，也透露：「昨天整理照片發現這張難得跟小妹的合照，過2年她現在已經跟我一樣高了，真的不敢相信！」

▲妮妮曬出姊妹舊合照，娣娣美腿搶鏡。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲娣娣在美國度過除夕夜。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

事實上，歐陽娣娣今年才14歲，去年7月更新身高是166公分，然而成長快速，如今已跟168公分的妮妮差不多。她現在在美國留學，獨立生活的同時漸漸脫去稚氣，日前聖誕節到海邊玩，還難得曬出比基尼照，小露性感一面，也彷彿宣告開始轉大人。

▲歐陽娣娣海邊曬比基尼。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）