ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐陽娣娣14歲「跟妮妮一樣高了！」　站姊姊旁邊「嫩白美腿」超搶鏡

記者李湘文／綜合報導

星二代歐陽娣娣是藝人歐陽龍和傅娟的三女兒，先前跟著二姊娜娜的腳步，飛到美國就讀高中，過年也選擇留在海外，沒有回家團圓。妮妮5日曬出照片，透露除夕意外翻到跟娣娣一起拍的舊合照，感慨時間流逝：「她現在已經跟我一樣高了！」

▲歐陽娣娣14歲「跟妮妮一樣高」。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲14歲的歐陽娣娣長得快，已經跟妮妮一樣高。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

照片中，兩姊妹同樣穿著白色上衣和牛仔褲，只是娣娣以小短褲入鏡，站在妮妮旁邊，露出一雙修長又白皙的美腿，顯得格外搶鏡。妮妮藉此照片跟網友說新年快樂，也透露：「昨天整理照片發現這張難得跟小妹的合照，過2年她現在已經跟我一樣高了，真的不敢相信！」

▲歐陽娣娣14歲「跟妮妮一樣高」。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲妮妮曬出姊妹舊合照，娣娣美腿搶鏡。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲歐陽娣娣14歲「跟妮妮一樣高」。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲娣娣在美國度過除夕夜。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

事實上，歐陽娣娣今年才14歲，去年7月更新身高是166公分，然而成長快速，如今已跟168公分的妮妮差不多。她現在在美國留學，獨立生活的同時漸漸脫去稚氣，日前聖誕節到海邊玩，還難得曬出比基尼照，小露性感一面，也彷彿宣告開始轉大人。

▲歐陽娣娣海邊曬比基尼。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣海邊曬比基尼。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

推薦閱讀

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

林志玲太狂！睽違8年豋《春晚》「水上芭蕾」難度破表

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

林志玲太狂！睽違8年豋《春晚》「水上芭蕾」難度破表

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

歐陽娣娣, 歐陽妮妮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 35年來最神奇的魔術　淘寶售「劉謙酒壺」一組1.5萬
  2. 嘉貴妃費盡心機一場空　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運
  3. 劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」
  4. 蔡依林「年夜飯這樣吃」！　3關鍵吃飽又不胖…網推爆：細節超重要
  5. 專訪／日本女藝人獨愛炎亞綸！「3部總裁戲」中文神進步
  6. 隋棠、小S、林依晨「根本最強媳婦」！　收服婆婆密招全公開
  7. 孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求
  8. 跟著BTS到首爾一日三餐全包辦！　店員熱情帶看「防彈炸醬麵包廂」
  9. 陳妍希「中式婚服」Angelababy也有穿！ 「唯一差別」媲美6新娘
  10. 大飛「貼心2招」娶到女神楊晨熙　10年前一見鍾情：她像蔡依林

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366