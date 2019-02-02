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茄子蛋《浪子回頭》MV男主角「高學歷」起底！　曾是校長公認記過王

記者李欣容／台北報導

潘綱大因演出茄子蛋MV《浪子回頭》受到矚目，近來他接演公視人生劇展《拉格朗日什麼辦法》，飾演年輕奔放的高中生。潘綱大高中時也曾因貪玩常觸犯校規，被記了30多支警告，是學校的「記過王」，但高三時覺悟，最後考上台師大電機工程學系。

▲▼ 潘綱大主演公視學生劇展-拉格朗日什麼辦法 。（圖／公視提供）

▲▼《拉格朗日什麼辦法》潘綱大（左）吳翰林（右） 。（圖／公視提供，下同）

《拉格朗日什麼辦法》描述綱大（潘綱大飾）、阿爆（吳翰林飾）2個高中男生，邊背「拉格朗日公式（數學公式）」的上學途中，竟意外在東區巷弄發動了一部機車，2人逮住這個機會，逃離鬱悶的台北城。

▲▼ 潘綱大主演公視學生劇展-拉格朗日什麼辦法 。（圖／公視提供）

潘綱大在劇中與同伴講垃圾話、在海邊燒講義生火，演出「屁孩高中生」相當自然，潘綱大笑說：「片中角色就是我本人！」原來他在就讀麗山高中時，就曾作業未交、打赤膊與同學打球、在教室玩手機…等等，因「小錯不斷」被記了30多個警告，到最後竟累計出6大過，成了當時校長認證的「記過王」。

▲▼ 潘綱大主演公視學生劇展-拉格朗日什麼辦法 。（圖／公視提供）

但最後高三時覺悟，為了升學開始努力銷過，最後更全力衝刺拚指考，考上台師大機電工程學系。時至今日，潘綱大竟還背得出片中提到的「拉格朗日公式」。

▲▼ 潘綱大主演公視學生劇展-拉格朗日什麼辦法 。（圖／公視提供）

公視「學生劇展」將有12部作品於每周日晚間11點半播映，包含校園、靈異、社會寫實等，題材多元，也讓觀眾看見台灣新一代影視生力軍的創作能量。

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茄子蛋, 浪子回頭, 潘綱大, 拉格朗日什麼辦法

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