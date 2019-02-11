ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《重返20歲》原著是韓國！讓韓國50歲大叔們流淚有原因

圖文／鏡週刊

韓國編劇申東益，擁有編寫電視情境喜劇10年的經驗，讓他在2002年轉換跑道為專職電影編劇時，更了解創造喜感與引發生活共鳴的重要。他認為，電影票房成功的關鍵是劇本，劇本的核心則來自真心與用心。

2014年由申東益編劇的《回到20歲》，成本約新台幣7,600萬元，在韓國算是小成本製作，卻成功吸引了《熔爐》導演黃東赫與演員成東鎰願意降價接演。申東益說明：「黃東赫和成東鎰都由奶奶帶大，2人看過劇本深受感動，製片更表示這就是他想拍關於媽媽的電影。大家都想藉這部片表達對家人的愛與感謝，作品自然呈現我們的真心。」

韓國電影過去極少以老奶奶為主角，《回到20歲》在女主角沈恩敬、羅文熙知名度不高的情況下，選擇在2014年農曆春節期間上映，確實冒險。但申東益笑說：「這部電影最終觀影人次突破860萬，成為當年春節期間最賣座的韓國電影，僅輸好萊塢動畫片《冰雪奇緣》，而且意外讓很多韓國50歲以上的大叔、爸爸淚灑戲院，因為劇情讓他們想起過世的媽媽！」

投資發行《回到20歲》的CJ娛樂，屬於三星集團家族成員，為韓國上市公司，1992年即進入中國大陸市場，但直至2013年才與中國企業合作拍片。繼首部開發投資製作的電影《分手合約》創下新台幣近9億元票房後，CJ娛樂決定同時開啟韓版《回到20歲》與華語版《重返20歲》2個項目，拓展海外市場。

泰國版的《回到20歲》，2016年10月上映後票房表現不俗。（翻攝自Daum網站）

由陳柏霖、楊子姍、歸亞蕾、鹿晗主演的《重返20歲》，2015年在中國大陸上映後票房逾新台幣18億元，之後更賣出越南、泰國、日本、美國、印度、菲律賓、西班牙、德國、印尼共9國翻拍版權。申東益認為：「在平凡的生活中創造故事的共鳴點與笑點，以及傳達真誠的情感，是它最成功的部分，也代表不分國籍地域，每個人對親情與愛的感動都一樣。」


更多鏡週刊報導
超強IP電影大賣36.5億　又再賣出9國翻拍權
捧紅宋慧喬、宋承憲、蘇志燮　男編劇竟是稀有動物
從當紅電視編劇轉換跑道　只因他深信這件事

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

推薦閱讀

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母

昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母

昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰又有超狂新才藝！　坐駕駛艙「開飛機」…網全看傻！
  2. 隋棠日月潭牽Lucy散步被拍！　Max突衝入鏡「伸手小舉動」萌翻
  3. 《大叔的愛》捧紅田中圭！　這5人死會結婚還漲粉
  4. （不斷更新）葛萊美得獎名單／《Shallow》得獎！女神卡卡重演《一個巨星的誕生》
  5. 《重返20歲》原著是韓國！讓韓國50歲大叔們流淚有原因
  6. 亞莉安娜首奪葛萊美人沒來！飆F**K「我試過了」暗酸他
  7. 英國影藝學院獎／《真寵》橫掃7項　《羅馬》搶下最佳影片
  8. 搭機捷遇隨充爆炸！　他轉頭嚇歪「女神也搭同一班」偶像還來打招呼
  9. HTC VR電影《幕後》《Gloomy Eyes》　入圍美國西南偏南電影節
  10. 瘋電影／老人與槍　活到老搶到老　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366