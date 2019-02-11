《重返20歲》原著是韓國！讓韓國50歲大叔們流淚有原因

圖文／鏡週刊

韓國編劇申東益，擁有編寫電視情境喜劇10年的經驗，讓他在2002年轉換跑道為專職電影編劇時，更了解創造喜感與引發生活共鳴的重要。他認為，電影票房成功的關鍵是劇本，劇本的核心則來自真心與用心。

2014年由申東益編劇的《回到20歲》，成本約新台幣7,600萬元，在韓國算是小成本製作，卻成功吸引了《熔爐》導演黃東赫與演員成東鎰願意降價接演。申東益說明：「黃東赫和成東鎰都由奶奶帶大，2人看過劇本深受感動，製片更表示這就是他想拍關於媽媽的電影。大家都想藉這部片表達對家人的愛與感謝，作品自然呈現我們的真心。」

韓國電影過去極少以老奶奶為主角，《回到20歲》在女主角沈恩敬、羅文熙知名度不高的情況下，選擇在2014年農曆春節期間上映，確實冒險。但申東益笑說：「這部電影最終觀影人次突破860萬，成為當年春節期間最賣座的韓國電影，僅輸好萊塢動畫片《冰雪奇緣》，而且意外讓很多韓國50歲以上的大叔、爸爸淚灑戲院，因為劇情讓他們想起過世的媽媽！」

投資發行《回到20歲》的CJ娛樂，屬於三星集團家族成員，為韓國上市公司，1992年即進入中國大陸市場，但直至2013年才與中國企業合作拍片。繼首部開發投資製作的電影《分手合約》創下新台幣近9億元票房後，CJ娛樂決定同時開啟韓版《回到20歲》與華語版《重返20歲》2個項目，拓展海外市場。

由陳柏霖、楊子姍、歸亞蕾、鹿晗主演的《重返20歲》，2015年在中國大陸上映後票房逾新台幣18億元，之後更賣出越南、泰國、日本、美國、印度、菲律賓、西班牙、德國、印尼共9國翻拍版權。申東益認為：「在平凡的生活中創造故事的共鳴點與笑點，以及傳達真誠的情感，是它最成功的部分，也代表不分國籍地域，每個人對親情與愛的感動都一樣。」



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