ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

TWICE志效生日快樂！出道11年玉澤演7個字祝賀網驚呆

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人氣女團TWICE隊長志效是2月1日壽星，剛滿22歲（實歲），所屬公司JYP娛樂凌晨整點一到，立馬在推特放上慶生圖，吸引大批粉絲前來祝賀，2PM的玉澤演也現身，但年紀30歲的他寫下3個字，讓網民超驚訝。

▲TWICE志效生日快樂！出道11年玉澤演7個字祝賀網驚呆。（圖／翻攝自JYP娛樂推特）

▲JYP官方推特祝志效生日快樂。（圖／翻攝自JYP娛樂推特）

澤演即使正在服兵役，也沒錯過JYP娛樂官方推特的志效慶生文，韓國時間半夜近1點半（台灣時間12點半）現身，寫下：「JYP前輩大人，生日快樂」，不過澤演大志效8歲（又一個月），這個稱呼讓不少網民很意外。

▲TWICE志效生日快樂！出道11年玉澤演7個字祝賀網驚呆。（圖／翻攝自JYP娛樂推特）

▲玉澤演用前輩來稱呼年紀小的志效。（圖／翻攝自JYP娛樂推特）

其實志效早就說過，自己在JYP娛樂練習已有10年之久，「從出生到有記憶開始，我就一直是練習生」，跟她同一天進公司的是善美，後者卻在2007年先以Wonder Girls出道了，而後推出的missA也沒有她，一直等待TWICE成軍在2015年才得以一圓歌手夢。

據說唯一比志效還早進入JYP的偶像，只有2AM趙權、Wonder Girls先藝跟2PM的Jun K，其餘的JYP偶像等於都是志效的後輩，也難怪出道11年、看似大前輩的澤演，都還要叫她一聲前輩了。

▼粉絲秀出JYP娛樂練習生舊圖，志效（最下方小女孩）跟2PM、Wonder Girls一起練習過。

推薦閱讀

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

狄鶯終於露面！　孫家3口「店門口排隊」等吃8000元台菜

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

受夠大伯蹭住7年！　婆婆「託夢道歉」她崩潰哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

狄鶯終於露面！　孫家3口「店門口排隊」等吃8000元台菜

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

受夠大伯蹭住7年！　婆婆「託夢道歉」她崩潰哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

志效, TWICE, 2PM, 澤演, JYP, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「Selina需要張軒睿！」　Ella：讓人家順其自然發展
  2. 《天空之城》雙胞胎基俊挨轟「意淫前輩」　尹世雅：真的該罵！
  3. TWICE志效生日快樂！出道11年玉澤演7個字祝賀網驚呆
  4. 風田效果做好做滿　起色心慘遭圍剿「濕身待遇」
  5. 小S為10歐元追10條街！　嗆林彥俊小鬼「有種不要給我回來」
  6. 直擊／男神突襲！迪化街癱瘓20分鐘　攤販激動：孔劉？
  7. 任賢齊計畫重拍《跑馬》「胖回100kg」　醫生警告：會付出很大代價
  8. 被準岳母瞥見親密戲　張書偉尷尬和女友「約法三章」
  9. 劉在錫太會問！　《Sky Castle》慧娜爆雷嚇傻：能說嗎？
  10. 台大正妹「高衩牛仔緊身裙」S型下腰　KID加碼塞紅包

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366