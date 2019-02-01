TWICE志效生日快樂！出道11年玉澤演7個字祝賀網驚呆

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人氣女團TWICE隊長志效是2月1日壽星，剛滿22歲（實歲），所屬公司JYP娛樂凌晨整點一到，立馬在推特放上慶生圖，吸引大批粉絲前來祝賀，2PM的玉澤演也現身，但年紀30歲的他寫下3個字，讓網民超驚訝。

▲JYP官方推特祝志效生日快樂。（圖／翻攝自JYP娛樂推特）

澤演即使正在服兵役，也沒錯過JYP娛樂官方推特的志效慶生文，韓國時間半夜近1點半（台灣時間12點半）現身，寫下：「JYP前輩大人，生日快樂」，不過澤演大志效8歲（又一個月），這個稱呼讓不少網民很意外。

▲玉澤演用前輩來稱呼年紀小的志效。（圖／翻攝自JYP娛樂推特）

其實志效早就說過，自己在JYP娛樂練習已有10年之久，「從出生到有記憶開始，我就一直是練習生」，跟她同一天進公司的是善美，後者卻在2007年先以Wonder Girls出道了，而後推出的missA也沒有她，一直等待TWICE成軍在2015年才得以一圓歌手夢。

據說唯一比志效還早進入JYP的偶像，只有2AM趙權、Wonder Girls先藝跟2PM的Jun K，其餘的JYP偶像等於都是志效的後輩，也難怪出道11年、看似大前輩的澤演，都還要叫她一聲前輩了。

▼粉絲秀出JYP娛樂練習生舊圖，志效（最下方小女孩）跟2PM、Wonder Girls一起練習過。