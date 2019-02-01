男神突襲！迪化街癱瘓20分鐘　攤販激動：孔劉？

記者洪文／台北報導

今天下班之後，就是過年連假9天的開始，台北迪化街下午開始湧入人潮採買年貨，突如其來出現明星，自然是讓原本擁擠的街道瞬間癱瘓，路人跑去搶拍照握手，攤販也停下手邊工作，好奇是誰，其中有個攤販忘記嘴上的小蜜蜂沒關，激動喊著：「是孔劉！」

▲《大三元》在迪化街掃街，有攤販把張軒睿誤認為孔劉。（圖／記者洪文攝）



原來是賀歲片《大三元》劇組來到迪化街造勢，人還沒到就開始發爐狂冒煙，眾人先到霞海城隍廟上香拜拜，祈求票房順利，隨後開始走入街上發紅包，在將近20幾個工作人員、保全（還有媒體）包圍之下前進，路過民眾也停下腳步圍觀，幾乎是寸步難行。

大部分民眾一看到《大三元》海報，很快就聯想到：「Ella！」紛紛拿起手機拍照，「本人好瘦小喔」、「好活潑喔」，許多攤販放下手邊工作也好奇看了一下，認出女神之後拿起麥可風不斷呼喊：「Ella，來我們這裡採買年貨！這邊有很多好吃的喔」、「Ella，來幫我們招牌簽名」。

張軒睿、嚴正嵐人氣也頗旺，有位男性民眾拿到紅包開心向朋友分享心情：「我看到Ella、嚴正嵐，兩個都好可愛！」其中一家賣糖果的幾個年輕店員討論特別熱烈，女店員炫耀說已經看過特映會，男店員驚訝地說：「張軒睿好高喔，我站在抬子上面，他還比我高耶！」

不過也有店家可能這陣子忙於年貨大街旺季，沒有注意到電影訊息，一家黑棗攤販店員看著張軒睿，也不顧嘴巴上的小蜜蜂還沒關，激動向隔壁店員喊著：「是孔劉！孔劉啦！那個人長得像孔劉啊！這邊，過來唷！」旁邊的店員回：「好像是台灣人！張睿家啦！」