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小S為10歐元追10條街！　嗆林彥俊小鬼「有種不要給我回來」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小S參加陸綜《小姐姐的花店》，率領歐陽娜娜、宋佳等人在義大利佛羅倫斯開花店，面對20歲出頭的新生代藝人，互動產生不少火花。她身為花店店長，對於收支管控相當小心翼翼，一見到林彥俊和小鬼拿了鈔票後拔腿就跑，自己也跑出來，而且連追了10幾條街。

▲發現多給10歐元，小S狂追林彥俊小鬼10條街。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》） 

▲發現多給10歐元，小S狂追林彥俊小鬼10條街。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

小S一個不留神，結果見到宋佳把紙鈔給了小鬼和林彥俊，兩個年輕人收到鈔票立刻拔腿往外跑。個子嬌小的她跟著跑出門外，邊跑邊喊「有種就不要回來」，一追就追了將近十條街，走回花店路上才發現跑了這麼遠。

▲發現多給10歐元，小S狂追林彥俊小鬼10條街。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲小S沒留神，宋佳多給林彥俊小鬼10歐元。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

林彥俊和小鬼一慌跑了老遠，邊跑邊自問：「為什麼我們要這樣？」看到手上的錢才發現「為了10歐元跑成這樣子」，兩人帶著多拿的錢乖乖走回店裡，小鬼忍不住吐槽小S「一個惜錢如命的店長，為了10歐元（約台幣358元）把我們追成那個樣子，我差點跑去羅馬妳知道嗎？」聽到換成歐陽娜娜可以帶150歐元（約台幣5357元）出門，當場傻眼。

▲發現多給10歐元，小S狂追林彥俊小鬼10條街。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲林彥俊、小鬼拔腿狂奔，小S和歐陽娜娜在後面緊追。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲發現多給10歐元，小S狂追林彥俊小鬼10條街。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲小S嗆：「你們有種就不要給我回來。」（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

小S為了把錢拿回來，在大街上和林彥俊展開奪錢大作戰。身高158公分的她，雖然敵不過身高181公分的林彥俊，還是不死心，繞著2個高大的男孩跑，抗議說：「你們不要欺負老人家！」她一邊搶錢的手也俐落沒聽過，再加上勸和的歐陽娜娜，大家笑鬧成一團。

▲發現多給10歐元，小S狂追林彥俊小鬼10條街。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲小S個子嬌小，大街上和181公分的林彥俊搶奪10歐元。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

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