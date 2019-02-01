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Amber出道造型嚇瘋！公開SM分級練習制：老師偷讓我上男生班

記者吳孟庭／綜合報導

Amber Liu（劉逸雲）出生在美國、擁有台裔血統，16歲赴韓當練習生，2009年以女團f(x)出道，她透露SM的練習系統有「分級制」，是老師偷偷讓她上男生班，才可以學到不同的舞蹈，回憶剛出道被打扮成長髮，「老實說我真的嚇瘋了」。

▲Amber出道造型嚇瘋！公開SM分級練習制：老師偷讓我上男生班。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

▲Amber非常熱愛跳舞。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

Amber接受美國《MTV》採訪，表示爸媽都是台灣人，在美國認識後結婚生下她與姊姊，小時候全家都在教會樂團擔任主唱或貝斯手，她不僅受到音樂薰陶，更愛上跳舞，「我記得小時候嘗試跳breaking，結果一跳發現自己太弱。」卻發展出和家人不同的一條路。

16歲赴韓當韓國最大經紀公司SM娛樂的練習生，「我知道一定不容易，但我非常興奮可以接受訓練，前1、2個月我根本腎上腺素爆發，想做那個想做這個，但時間推移就開始覺得累了、很孤單，沒有一個人可以教你對或錯、指導你去分析事情。」

▲Amber出道造型嚇瘋！公開SM分級練習制：老師偷讓我上男生班。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

▲Amber談出道造型（左二），坦言嚇瘋了。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

談到SM的訓練系統，Amber說，「他們會安排你要上的課，但你不能去上別人的課，但我當時的舞蹈指導老師看到我想上別人的課，就偷渡我進去，他讓我學一些我本來不應該上的課程，所以我上了男生課、Level A（等級A）的課。」

談到出道，Amber沒什麼感覺，因為行程很忙、很多，「只感覺很想睡」，倒是對於出道造型有深刻印象。

她透露f(x)的出道概念其實是源自於90年代的英國女團「辣妹合唱團（Spice Girls）」，她代表的形象是當年的「運動辣妹」，「他們要打造f(x)每個人獨特風格，但我對出道造型真的是嚇瘋了，我留的其實是長髮，大約到這裡（指肩膀），後來才變成現在這種男孩子氣、比較雌雄同體的風格。」

▼Amber接受《MTV》專訪。（影片來源：YouTube MTV News）

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關鍵字

Amber, 劉逸雲, f(x), SM娛樂, 日韓風

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