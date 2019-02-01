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首次海外公演！下載App看《六點下班音樂劇》

App小組／綜合報導

「韓國原創音樂劇 - 六點下班」描述從20代初半的社會新鮮人40代後半社會老鳥的職場生活，在責任制的公司體制中，能夠準時在六點打卡下班成為了所有上班族的夢想。從音樂劇120分鐘的演出中可以共鳴到身處職場上班族人們的喜、怒、哀、樂，以及身為不同角色，或許為人父母、丈夫妻子或子女的無奈、辛酸與渴望。現在只要下載《ETtoday星光雲》App即有機會獲得《韓國原創音樂劇 - 六點下班》票券，每人可抽一份（2張)，數量有限，趕緊手刀下載《ETtoday星光雲》App拿票券吧！感受所有身在職場生活中人們最大的課題吧！

====簡單3步驟！抽《韓國原創音樂劇 - 六點下班》票券去！====
 

◎步驟１：
下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

星光雲APP LOGO

◎步驟２：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口(三條橫線)，即可展開側欄；立馬點選點我抽!《韓國原創音樂劇 - 六點下班》門票，填留資料、馬上行動!
 

◎步驟３：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！
 

◎活動時間：2月1日至2月11日18:00止。
◎得獎獎項：
1)2/16午茶場 《韓國原創音樂劇 - 六點下班》》門票2張及高鐵(高雄-台北)來回套票組－1名
2)2/16午茶場 《韓國原創音樂劇 - 六點下班》》門票2張及高鐵(台中-台北)來回套票組－1名
3)2/16晚餐場《韓國原創音樂劇 - 六點下班》》門票2張－2名
4)2/17午茶場 《韓國原創音樂劇 - 六點下班》》門票2張及高鐵(高雄-台北)來回套票組－1名
5)2/17午茶場 《韓國原創音樂劇 - 六點下班》》門票2張及高鐵(台中-台北)來回套票組－1名
6)2/17午茶場 《韓國原創音樂劇 - 六點下班》》門票2張－2名
7)2/17晚餐場《韓國原創音樂劇 - 六點下班》》門票2張－2名

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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